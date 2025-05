Original-Research: SFC Energy AG - from First Berlin Equity Research GmbH

26.05.2025 / 13:59 CET/CEST

Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.

The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions.

Classification of First Berlin Equity Research GmbH to SFC Energy AG

Company Name: SFC Energy AG

ISIN: DE0007568578



Reason for the Update

research:

Recommendation: Buy

from: 26.05.2025

Target price: 31,00 Euro

Target price on sight 12 Monate

of:

Last rating change: 16.02.2021: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 31,00.

Zusammenfassung:

SFC Energy hat Q1-Zahlen veröffentlicht und eine Telefonkonferenz abgehalten. Die Q1-Zahlen lagen unter den Vorjahreszahlen, die durch die Auslieferung eines Großauftrags (EUR10 Mio.) nach Indien positiv beeinflusst wurden, waren aber etwas besser als von uns erwartet. Q1/25 war das zweitbeste Q1 in der Geschichte von SFC. Obwohl das Unternehmen in den letzten Monaten darauf hingewiesen hatte, dass Q1/24 ein ungewöhnlich starkes erstes Quartal war, wurden die Anleger von den schwächeren Q1/25-Zahlen überrascht, und der Aktienkurs brach ein. In der Telefonkonferenz verwies das Management auf deutliche Wachstumsimpulse durch das neu erworbene Wasserstoff-Brennstoffzellengeschäft in Skandinavien und ein substanzielles Folgegeschäft in den Bereichen Verteidigung und öffentliche Sicherheit. SFC bestätigte die Guidance für 2025, und wir sehen das Unternehmen auf einem guten Weg, starkes Wachstum bei hohen Margen zu erzielen. Ein aktualisiertes DCF-Modell führt zu einem unveränderten Kursziel von EUR31. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung. Aufwärtspotenzial: 47%.



First Berlin Equity Research has published a research update on SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 31.00 price target.



Abstract:

SFC Energy has reported Q1 figures and held a conference call. Q1 figures were slightly better than we expected but below the prior year numbers, which were positively affected by the shipment of a large order (EUR10m) to India. Q1/25 was the second best Q1 in the history of SFC. Although the company hinted in recent months that Q1/24 was an unusually strong first quarter, investors were surprised by the weaker Q1/25 figures, and the share price took a dive. On the conference call, management pointed to significant impetus for growth to emerge from the newly acquired hydrogen fuel cell business in Scandinavia and substantial follow-up business in the defence and public security sectors. SFC confirmed 2025 guidance, and we see the company on track to deliver strong growth at high margins. An updated DCF model yields an unchanged EUR31 price target. We confirm our Buy recommendation. Upside: 47%.



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



You can download the research here: http://www.more-ir.de/d/32718.pdf

Contact for questions:

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

Archive at www.eqs-news.com



2145576 26.05.2025 CET/CEST



°