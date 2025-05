München (ots) -Die Gäste:Thorsten Frei, CDU (Chef des Bundeskanzleramtes)Ricarda Lang, B'90/Grüne(ehemalige Parteivorsitzende)Mathias Döpfner (Vorstandsvorsitzender der Axel Springer SE)Cherno Jobatey (Journalist und Moderator)Helene Bubrowski (Table Media)Jan Fleischhauer (Focus)Kritik an Grenzkontrollen & Sofortprogramm für die WirtschaftEs diskutieren der Bundesminister für besondere Aufgaben und Chef des Bundeskanzleramtes Thorsten Frei (CDU) und die ehemalige Grünen-Parteivorsitzende Ricarda Lang.Trump droht den Europäern & Autokraten gefährden die DemokratieIm Gespräch der Axel-Springer-Chef Mathias Döpfner.Es kommentieren: der Journalist und Moderator Cherno Jobatey, diestellvertretende Chefredakteurin von Table.Briefings Helene Bubrowski und der Focus-Kolumnist Jan Fleischhauer."maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarPressekontakt:Fotos unter: www.ard-foto.deAgnes Toellner, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,Tel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.deJulia Naumann, better nau GmbH, KommunikationsagenturTel.: 152 5575 4051, E-Mail: naumann@betternau.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6042572