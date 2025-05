Mainz (ots) -ZDFinfo-ProgrammänderungWoche 25/25Samstag, 14.06.Bitte Programmänderung beachten:7.00 Momente der Geschichte - Die 2020er JahreDeutschland 2024"ZDF-History: Alexander der Große - Der Superstar der Antike" entfällt(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)Montag, 16.06.Bitte Programmänderungen beachten:6.30 Terra X HistoryIllusionen des Atomzeitalters - Strahlende ZukunftsträumeDeutschland 2023"Terra X Harald Lesch... und warum nach den Sternen greifen" entfällt "Terra X Harald Lesch... und was vom Atomausstieg bleibt" um 7.00 Uhr entfällt(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)Dienstag, 17.06.Bitte Programmänderung beachten:9.15 Aufgedeckt: Geheimnisse des AltertumsDie Heilige LanzeGroßbritannien 2014"Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte: Ägyptens verlorene Prinzessin" entfällt(weiterer Ablauf ab 10.00 Uhr wie vorgesehen)Mittwoch, 18.06.Bitte Programmänderungen beachten:6.15 Armee der Zukunft - Drohnen und autonome WaffenSchweiz 2023"Rüstungsboom - Bomben, Panzer und Probleme" entfällt(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)Donnerstag, 19.06.Bitte Programmänderung beachten:7.30 besseresserDie klebrig-süße Coca Cola-ShowDeutschland 2023"besseresser: Die Wahrheit über Haribo - Food Stories mit Sebastian Lege" entfällt(weiterer Ablauf ab 8.15 Uhr wie vorgesehen)Freitag, 20.06.Bitte Programmänderung beachten:7.15 Wer ist Andrew Tate?Deutschland 2023"Ermittler! - Ungesühnt" entfälltWoche 26/25Samstag, 21.06.Bitte Programmänderung beachten:"Momente der Geschichte: Die 2020er Jahre" um 7.00 Uhr entfällt(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)Sonntag, 22.06.Bitte Programmänderung beachten:"Die Zwangsarbeiterin - Nadeshdas langer Weg nach Hause" um 6.30 Uhr entfällt(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)Montag, 23.06.Bitte Programmänderung beachten:5.45 Die Entstehung der ErdeDeath ValleyUSA 2009"Wunder der Natur - Auf den Spuren der Erdgeschichte: Der Grand Canyon" entfällt(weiterer Ablauf ab 6.30 Uhr wie vorgesehen)Dienstag, 24.06.Bitte Programmänderung beachten:12.45 Terra X Harald Lesch... und was vom Atomausstieg bleibtDeutschland 2024"ZDF-History: Der große Knall. Deutschland und der Atomkrieg" entfällt(weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen)Mittwoch, 25.06.Bitte Programmänderung beachten:6.15 Leschs KosmosAsteroiden - Abwehrmission im AllDeutschland 2022"Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit: Unser Auto und das All" entfällt(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49 (0)6131 - 70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6042567