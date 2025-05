RATIONAL ist weltweit führend im Bereich intelligenter Kochsysteme für Profiküchen. Zu den Kunden zählen Restaurants und Hotels, Betriebskantinen, Krankenhäuser, Schulen, Universitäten, das Militär, Gefängnisse und Altenheime, Fast-Food-Restaurants, Partyservices, Supermärkte, Bäckereien und Metzgereien, Tankstellen sowie Lieferdienste. Das Unternehmen schätzt das weltweite Marktpotenzial auf 4,8 Millionen Kunden, von denen rund 75?% noch mit herkömmlichen Kochgeräten arbeiten. iCombi, iVario und iHexagon ersetzen all diese Geräte. Dadurch verbessern Kunden die Qualität ihrer Speisen und sparen gleichzeitig Kosten. Hierfür bietet RATIONAL eine Vielzahl von Dienstleistungen an - darunter Zubehör, Pflegeprodukte, Ersatzteile, Schulungen und technischen Service. Vor diesem Hintergrund veranstaltet mwb research am 03.06.2025 um 13:00 Uhr einen Online-Roundtable mit Stefan Arnold, Head of IR der RATIONAL AG. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2025-06-03-13-00/RAA-GR zur Verfügung gestellt.