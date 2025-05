Am 27. Mai 2025 will SpaceX einen weiteren Testflug seiner Starship-Rakete durchführen. Interessierte können live dabei sein, wenn etwa der Super-Heavy-Booster eine Reihe von Flugmanövern testet. Derweil steht auch fest, was beim achten Flug im März schieflief. Als SpaceX Anfang März 2025 seine Riesenrakete Starship in Richtung Orbit schickte, ging diese einmal mehr in Flammen auf. Wie schon beim siebten Testflug zerstörte sich die obere Stufe der ...

