Am heutigen Montag müssen Anleger auf Impulse aus Übersee verzichten - zumindest von den US-Börsen, denn diese bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In den USA wird heute der Memorial Day begangen. Auch die London Stock Exchange ist aufgrund eines Feiertags geschlossen. An den heimischen Börsen läuft der Handel dagegen wie gewohnt.Der Memorial Day ist ein bedeutender US-amerikanischer Gedenktag. Er ehrt all jene, die in den Streitkräften der Vereinigten Staaten gedient haben und dabei ums Leben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...