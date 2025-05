Frankfurt am Main (ots) -Aerospace & Defense Outlook 2025ManpowerGroup: Mit langjähriger Workforce-Expertise aus der Luft- und Raumfahrt gut für die Bedürfnisse sicherheitsrelevanter Industrien aufgestelltDer Bedarf an sicherheitsrelevanter Technologie, Ausrüstung und Infrastruktur wächst rasant. Doch während die Auftragslage in der Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie neue Höchststände erreicht und Hersteller ihre Produktionskapazitäten ausbauen, entwickelt sich der Fachkräftemangel zum limitierenden Faktor für Wachstum und Versorgungssicherheit. Das zeigt die neue Branchenanalyse "Aerospace & Defense Outlook 2025" der ManpowerGroup.Angesichts geopolitischer Unsicherheiten und wachsender Verteidigungsausgaben hat sich das Marktumfeld für Hersteller und Zulieferer grundlegend verändert. In Europa investieren Staaten massiv in den Ausbau ihrer Verteidigungsfähigkeiten - mit langfristigen Perspektiven und hohen Planungssicherheiten. Doch um das volle Potenzial auszuschöpfen, braucht es ein ebenso entschlossenes Umdenken in der Personalstrategie.Auftragsschwemme, leere Bewerberpools und Talente auf dem Sprung"In einer Welt im Umbruch gewinnt strategisches Workforce Planning zunehmend an Bedeutung, um sicherheitskritische Bereiche personell zukunftssicher aufzustellen: Der Arbeitsmarkt ist angespannt, qualifizierte Fachkräfte sind hart umkämpft - und die Anforderungen an sie sind hoch", erklärt Kathrin Hess, Director Defense & Green Transformation bei der ManpowerGroup Deutschland. "Für Unternehmen bedeutet das: Sie müssen heute deutlich flexibler und vorausschauender denken, wenn sie erfolgreich bleiben wollen."Wie das Talentbarometer der ManpowerGroup ermittelt hat, planen mehr als ein Drittel (36 Prozent) der Beschäftigten in der Gesamtbranche Industrie, ihren aktuellen Arbeitsplatz in den kommenden sechs Monaten zu wechseln. Es ist daher auch notwendig, in die Mitarbeiterbindung und Karriereentwicklung zu investieren und den eigenen Talenten gemeinsam mit Partnern geeignete Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen anzubieten; gerade im Segment Verteidigung und Sicherheit.Hohe Sicherheitsstandards bestimmen die PersonalstrategieWeltweit geben 73 Prozent der Arbeitgeber im Industriesektor an, bei der Besetzung offener Stellen an ihre Grenzen zu stoßen. Der Bedarf reicht von Produktionsmitarbeitenden über Softwareentwickler bis hin zu spezialisierten Sicherheitsexperten und zeigt ein strukturelles Fachkräftedefizit auf. Laut Studien verliert ein durchschnittlich großes Unternehmen im Sub-Segment Luft-/Raumfahrt und Verteidigung bis zu 330 Millionen US-Dollar jährlich durch ineffiziente Personalbesetzung und vakante Schlüsselpositionen.Hinzu kommt: Die Gewinnung von Personal ist in diesem Bereich besonders anspruchsvoll und zeitintensiv. Denn in sicherheitsrelevanten Bereichen gelten höchste Standards - sowohl was technische Qualifikationen als auch persönliche Zuverlässigkeit betrifft. Hier setzt ManpowerGroup mit ihrer erprobten Workforce-Expertise aus der Luft- und Raumfahrt an."Ob Projekt-Staffing, permanente Vermittlung oder strategische Personalplanung - wir kennen die Bedürfnisse der Branche genau. Unsere Tochtergesellschaft AviationPower ist zum Beispiel seit Jahren auf genau diese Anforderungsprofile spezialisiert - und bringt das nötige Know-how mit, um schnell und sicher geeignete Fachkräfte zu identifizieren, zu prüfen und in Projekte zu bringen", so Hess. "Besonders in Bereichen wie IT-Sicherheit (über Experis), Fertigung und Engineering (Manpower) und Projektmanagement (Talent Solutions) können wir mit branchenerfahrenen Recruiting-Teams und etablierten Prozessen sofort aus einer Hand unterstützen."ManpowerGroup als Brückenbauer - Sicherheit als Basis für NachhaltigkeitDie aktuellen Entwicklungen zeigen: Der Fachkräftemangel betrifft nicht nur die großen Kernanbieter, sondern zunehmend auch Zulieferer, die sich auf neue Anforderungen wie Technologieveränderungen, Regulatorik und Wünsche der Mitarbeitenden einstellen müssen. Besonderes Potenzial sieht die ManpowerGroup zudem im sektorübergreifenden Transfer von Talenten - etwa aus der Automobil- und Logistikbranche sowie der Medizintechnik, wo viele Beschäftigte vor beruflichen Umbrüchen stehen."Aktuell werden sehr vielfältige Profile gesucht - wer über technische, produktionstechnische oder sicherheitsbezogene Kompetenzen verfügt, hat beste Chancen in einem zukunftssicheren Arbeitsumfeld", so Hess. Dabei versteht sich die ManpowerGroup als Brückenbauer: "Wir helfen Unternehmen, passende Kandidat*innen zu finden - und Menschen, neue berufliche Perspektiven zu entdecken. Gerade in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit ist das ein doppelter Mehrwert: für Unternehmen, die Personal brauchen, und für Fachkräfte, die Sicherheit suchen."Sie möchten mehr darüber erfahren, wie Sie die Ergebnisse des Aerospace & Defense Outlook 2025 für Ihr Unternehmen nutzen können? Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen oder ein persönliches Beratungsgespräch.Den vollständigen Report gibt es hier: Report: Verteidigung & Sicherheit 2025 Ausblick | ManpowerGroup (https://www.manpowergroup.de/de/insights/studien-und-research/studien/2025/05/16/06/34/world-of-work-verteidigung-und-sicherheit-2025-outlook)Über die ManpowerGroup DeutschlandMit rund 11.000 Mitarbeitenden zählt die ManpowerGroup zu den größten Personaldienstleistern in Deutschland. Unter dem Dach der Unternehmensgruppe agieren die Gesellschaften Manpower, Experis, Talent Solutions sowie spezialisierte Einzelmarken. Die ManpowerGroup ist Pionier der Zeitarbeit und hat das Modell der Arbeitnehmerüberlassung erfunden. Mittlerweile ist das Unternehmen seit 75 Jahren für Bewerber*innen und Unternehmen am Markt aktiv und setzt Branchenstandards. Die ManpowerGroup unterstützt Unternehmen bei ihrer Transformation in der sich stetig und rasant wandelnden Welt der Arbeit und stellt umfassende Lösungen für das Rekrutieren, Entwickeln und Managen der für den nachhaltigen Erfolg notwendigen Fachkräfte bereit. In Deutschland ist die ManpowerGroup seit 1965 tätig und gehört zu der amerikanischen ManpowerGroup.Pressekontakt:PressestelleDr. Katrin LuzarFrankfurter Straße 60-6865760 EschbornE-Mail: presse@manpower.deWeitere Presseunterlagen finden Sie auch im Internet unter https://www.manpowergroup.de oder folgen Sie uns auf LinkedIn, X, Facebook und Instagram.Original-Content von: ManpowerGroup Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56465/6042656