Beim kleinen Ausverkauf hielten wichtige Unterstützungen Stand. Damit ist das 25.000er-Ziel weiter intakt Am Freitag, 23. Mai kam es beim DAX am Nachmittag zu einem kleinen Ausverkauf, als Donald Trump mit neuen Zolläußerungen aufwartete. Der Härtest verlief für den deutschen Blue-Chip-Index, der zuvor auf neue Allzeithochs gestiegen war, aber erfolgreich. Mit dem Zweiwochentief bei 23.274 Punkten drehte der DAX fast punktgenau am 21-Tage-Durchschnitt ...

