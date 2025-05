Die Spedition W&P aus dem unterfränkischen Prichsenstadt integriert 20 Elektro-Lkw des Typs Mercedes-Benz eActros 600 in ihren Fuhrpark. Damit kommt das Unternehmen nun in seiner Flotte auf einen E-Anteil von beinahe 50 Prozent. Die Spedition W&P ist ein in dritter Generation geführter Betrieb mit 50 Lkw. Vor der Anschaffung der 20 eActros 600 verfügte das unterfränkische Unternehmen bereits über drei Elektrofahrzeuge des Typs eActros 300, die täglich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...