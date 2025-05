Anleger brauchen aktuell erneut starke Nerven. Das Streitthema Zölle hält die Märkte weiterhin auf Trab. Angesichts neuer US-Zolldrohungen haben die zuletzt stabilisierten US-Börsen am Freitag wieder Verluste verzeichnet. Dann die Kehrtwende am Wochenende mit einer Fristverlängerung für die EU. In diesem Umfeld zünden bereits die Top-Aktien und liefern 14 Prozent Gewinn in nur 24 Stunden.Zur Lageeinordnung: Am Donnerstag haben die Indizes trotz der Sorgen über das wachsende US-Staatsdefizit aufgrund ...

