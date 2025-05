Soviel Minus mussten Apple-Aktionäre lange nicht mehr ertragen. Doch der Selloff des iPhone-Konzerns bietet langfristig orientierten Anlegern neue Chancen. Von außen betrachtet könnte man meinen, Apple stecke in der Krise. Seit Jahresbeginn hat die Aktie des lange Zeit wertvollsten börsennotierten Unternehmens der Welt rund 22 Prozent an Wert verloren - ein Absturz, der für verwöhnte Big-Tech-Investoren ungewöhnlich schmerzhaft ist. In den vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...