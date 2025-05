Die Zusammenarbeit unterstreicht die wachsende Rolle von Aqara als Anbieter von IoT-Lösungen, der das umfangreiche Beschattungsportfolio von A-OK um fortschrittliche Konnektivität erweitert

Aqara, ein weltweit führender Anbieter von IoT-Innovationen, gibt seine Partnerschaft mit A-OK bekannt, einem spezialisierten Hersteller von motorisierten Fensterabdeckungssystemen. Gemeinsam werden sie eine umfassende Palette an Matter-zertifizierten intelligenten Jalousien für den Innen- und Außenbereich auf den globalen Markt bringen. Diese Zusammenarbeit verbindet das Know-how von Aqara im Bereich Smart-Home-Technologie mit den innovativen automatisierten Hausverschlusssystemen von A-OK und bietet Verbrauchern stilvolle und wirklich intelligente Sonnenschutzlösungen. Aqara und A-OK werden diese Matter-fähigen intelligenten Beschattungslösungen auf der Fachmesse R+T Asia vom 26. bis 28. Mai 2025 in Schanghai, China, vorstellen.

Während Aqara seine Präsenz sowohl im Verbraucher- als auch im vertikalen Markt weiter ausbaut, unterstreicht die Partnerschaft mit A-OK die Fähigkeit des Unternehmens, skalierbare, interoperable und zukunftsorientierte IoT-Lösungen für eine Vielzahl von Smart-Home-Anwendungen anzubieten. Diese Zusammenarbeit baut auf der jahrzehntelangen Erfahrung von A-OK im Bereich motorisierter Beschattung und dem fundierten Know-how von Aqara in den Bereichen Konnektivität und Automatisierung auf. Beide Unternehmen teilen das Engagement für die Förderung eines offenen und interoperablen Smart-Home-Ökosystems, das letztlich den Komfort und die Auswahl für die Nutzer verbessert. Beide Unternehmen teilen das Engagement für die Förderung eines offenen und interoperablen Smart-Home-Ökosystems, das letztlich den Komfort und die Auswahl für die Nutzer verbessert.

"Aqara freut sich, A-OK mit Matter eine fortschrittliche, zukunftssichere Konnektivität für sein umfangreiches Produktportfolio zu ermöglichen", sagte Cathy You, Senior Vice President of Global Business and Strategy bei Aqara. "Diese Zusammenarbeit spiegelt unser Engagement wider, die Einführung von Smart Home zu beschleunigen und die Auswahlmöglichkeiten für Verbraucher sowohl innerhalb des Aqara-Ökosystems als auch darüber hinaus zu erweitern. Außerdem eröffnet sie neue Möglichkeiten für Aqara. Wir freuen uns darauf, unser Know-how im Bereich Smart-Home-Technologie weiterhin einzusetzen, um unseren Partnern dabei zu helfen, Produkte und Erfahrungen der nächsten Generation mit überragender Interoperabilität anzubieten."

Im Rahmen der laufenden Partnerschaft wird A-OK das Multiprotokollmodul von Aqara in sein umfangreiches Sortiment an motorisierten Jalousien integrieren, um sicherzustellen, dass die Jalousien den neuesten Matter-Standard für nahtlose und zukunftssichere Interoperabilität mit Smart-Geräten verschiedener Marken und Plattformen unterstützen. Die gesamte Produktpalette von A-OK, die durch die Integration von Aqara Matter-fähig wird, umfasst:

Markisen

Vorhänge

Außenjalousien (EVB)

Innenjalousien

Pergolen

Rollläden

Zig-Screen-Jalousien

Die motorisierten Beschattungslösungen von A-OK richten sich sowohl an den professionellen als auch an den Verbrauchermarkt und wurden entwickelt, um Komfort, Energieeffizienz und die Ästhetik des Zuhauses zu verbessern. Durch die Integration der Modullösung von Aqara bieten die Beschattungslösungen von A-OK Endnutzern eine intuitivere Steuerung, sei es über mobile Apps, Sprachassistenten (Alexa, Google Assistant, Siri) oder verschiedene intelligente Steuerungen wie Panels, Drehregler und Tasten. Darüber hinaus gewährleistet ihre Kompatibilität mit Matter-fähigen Ökosystemen wie Alexa, Apple Home, Google Home, Home Assistant und SmartThings eine nahtlose Integration mit anderen intelligenten Geräten. Dies eröffnet Möglichkeiten für die Erstellung personalisierter Automatisierungen, Szenarien und Routinen und sorgt für ein vollständig vernetztes Wohnerlebnis.

Durch die Integration mit Sensoren können diese Jalousien beispielsweise so automatisiert werden, dass sie sich je nach Temperatur, Umgebungslicht oder Raumbelegung öffnen oder schließen. Dies trägt zu einer verbesserten Regulierung des Raumklimas, einer Reduzierung der Blendung und einer verbesserten Privatsphäre bei. Benutzer können auch personalisierte Routinen erstellen, wie z. B. ein "Filmabend"-Szenario, bei dem der Fernseher eingeschaltet, das Licht gedimmt und die Jalousien geschlossen werden.

Darüber hinaus arbeitet Aqara mit A-OK an der Entwicklung einer proprietären mobilen App für A-OK-Nutzer, um das Gesamterlebnis weiter zu verbessern.

Für Anfragen zu Partnerschaftsmöglichkeiten mit Aqara besuchen Sie bitte unsere Website.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250526501532/de/

Contacts:

Für Medienanfragen:

media@aqara.com