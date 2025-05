© Foto: Romain Costaseca - Hans Lucas

Bitcoin nähert sich neuen Höhen, während Investoren in Erwartung weiterer Kursgewinne auf den Zug aufspringen - genau wie Kiyosaki es seit Jahren predigt.Die institutionelle Nachfrage nach digitalen Vermögenswerten hat vergangene Woche neue Rekordhöhen erreicht. Laut aktuellen Daten von CoinShares flossen innerhalb von nur sieben Tagen beeindruckende 3,3 Milliarden US-Dollar in Krypto-Investmentprodukte. Damit steigen die Zuflüsse im bisherigen Jahresverlauf auf beispiellose 10,8 Milliarden US-Dollar und lassen die verwalteten Vermögenswerte in Krypto-ETPs kurzfristig auf das Allzeithoch von 187,5 Milliarden US-Dollar klettern. "Das institutionelle Interesse ist zurück - und stärker denn …