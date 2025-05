Hohe Zinslasten sind für keine Volkswirtschaft der Welt produktiv. Im Falle der USA erinnert man sich unangenehm 20 Jahre zurück. Der Analyst Marko Kolanovic aus den USA ist bekannt für pointierte Meinungen und gleichzeitig unangenehme Wahrheiten. In der vergangenen Woche machte er darauf aufmerksam, dass die Zinsen für 30-jährige US-Staatsanleihen auf dem höchsten Level seit 2023 seien. So weit, so gut. Gleichzeitig liegen sie aber auch so hoch wie seit 2007 nicht mehr und Kolanovic erinnerte somit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...