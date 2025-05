Maklerinnen und Makler wünschen sich eine moderne und effiziente Maklerbetreuung. Beim Digitalkongress "Maklerbetreuung 2.0" wird genau das Thema sein. Auf der Plattform DKM365 geht es am 05.06.2025 um die Frage, welche Erwartungen Makler an Versicherer haben und womit diese überzeugen können. Auf der Plattform DKM365 wird am Donnerstag, den 05.06.2025, über "Maklerbetreuung 2.0" gesprochen. In ihren Vorträgen befassen sich die Referenten unter anderem damit, welche Unterstützung Maklerinnen und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...