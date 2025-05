Drei wichtige Ereignisse für Krypto-Anleger in der kommenden Woche

Der digitale Währungsmarkt startet deutlich fester in die neue Handelswoche. Während Bitcoin über 2 Prozent steigt und aktuell die 110.000 US-Dollar testet, können Altcoins wie Solana, Ethereum oder Cardano noch stärker zulegen. Die Finanzmärkte zeigen sich freundlich, nachdem die US-Administration überraschend die Zölle gegen die EU direkt bis zum 9. Juni verschoben hat. Zugleich gibt es auch in der neuen Woche einige Dinge, die Krypto-Anleger beobachten dürften.

JD Vance spricht auf Bitcoin 2025 Conference in Las Vegas

In der nächsten Woche richtet sich der Blick der globalen Krypto-Community nach Las Vegas. Dort wird US-Vizepräsident JD Vance am 28. Mai 2025 als Hauptredner auf der Bitcoin 2025 Conference auftreten - ein Ereignis mit potenziell weitreichenden politischen Implikationen. Zum ersten Mal in der Geschichte wird ein amtierender Vizepräsident der Vereinigten Staaten auf einer der weltweit bedeutendsten Bitcoin-Veranstaltungen sprechen.

Die Konferenz findet vom 27. bis 29. Mai im renommierten Venetian Resort statt und erwartet mehr als 30.000 Teilnehmer aus Wirtschaft, Politik und Technologie. Die Rede von Vance, die für Dienstagmorgen 9:00 Uhr Ortszeit angesetzt ist, dürfte international beachtet werden. Aus politischer Sicht ist der Auftritt mehr als symbolisch: Vance zählt zu den profiliertesten Krypto-Befürwortern in Washington. Seine eigene Bitcoin-Allokation, die zwischen 250.000 und 500.000 US-Dollar liegt, unterstreicht seine Überzeugung.

Solaxy steht kurz vor 45 Millionen Dollar Marke

In der kommenden Woche könnte ein spannender Meilenstein im Krypto-Sektor erreicht werden: Das Layer-2-Projekt Solaxy steht kurz davor, die Marke von 45 Millionen US-Dollar im laufenden Presale zu überschreiten - ein Niveau, das bisher nur wenigen Presales im gesamten Kryptomarkt gelungen ist. Solaxy wurde als Antwort auf die zunehmende Netzwerklast innerhalb des Solana-Ökosystems konzipiert.

Während Solana selbst lange den Anspruch verfolgte, alle Skalierungsprobleme innerhalb seines Layer-1 zu bewältigen, setzt Solaxy nun auf eine eigene, modulare Layer-2-Infrastruktur. Ein technologisches Kernstück ist das Igniter-Protokoll, das neue Token-Emissionen direkt auf Solaxy ermöglicht und damit vielseitige Möglichkeiten für Entwickler eröffnet. In Kombination mit Hyperlane, einer Bridge zu Ethereum und weiteren Netzwerken, schafft das System die Grundlage für eine neue Generation dezentraler Anwendungen.

MIND of Pepe Presale erreicht finale Phase

In der finalen Phase seines Presales zieht das Projekt MIND of Pepe erneut Aufmerksamkeit auf sich. Der KI-gestützte Krypto-Agent verbindet zwei zentrale Trends des Jahres 2025: den strategischen Einsatz künstlicher Intelligenz und die anhaltende Beliebtheit von Meme-Coins. Mit bislang über 10 Millionen US-Dollar eingesammeltem Kapital zählt der Presale bereits jetzt zu den erfolgreichsten KI-Projekten im Kryptosektor.

Der Clou des Projekts liegt in der Funktionalität des MIND-Agents, der fortlaufend eine Vielzahl relevanter Datenquellen analysiert - darunter Blockchain-Aktivitäten, Preisbewegungen, Nachrichten und Social-Media-Stimmungen. Seit Mitte Mai steht die Beta-Version des Tools ausgewählten Nutzern zur Verfügung, wobei der Zugang über den Besitz von MIND-Token erfolgt. Besonders interessant ist die Möglichkeit, das erworbene Kapital direkt zu staken - mit aktuellen Renditen von immer noch rund 245 Prozent pro Jahr.

