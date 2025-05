EQS-Media / 26.05.2025 / 16:22 CET/CEST





Gemeinsam mit Dr. Nour ElSerougy vom Innovation Experts Real Estate Institute wird AYS Developers ein rekordverdächtiges Trainingsevent zum Thema Verkauf von Off-Plan-Projekten auf den Dubai Islands durchführen



Dubai, VAE: Im Einklang mit der wegweisenden Erklärung Seiner Hoheit Scheich Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, der das Jahr 2025 zum Year of the Community erklärt hat, geht AYS Developers aus Überzeugung einen mutigen Schritt für soziale Verantwortung und herausragende Leistungen in der Branche. In einer bahnbrechenden Initiative, die in strategischer Zusammenarbeit mit Dr. Nour ElSerougy, weithin anerkannt als "The Eagle of Real Estate",vom Innovation Experts Real Estate Institute (der führenden Ausbildungseinrichtung für Immobilien in der MENA-Region) veranstaltet wird, wird AYS Developers am 31. Mai 2025 im Grand Hyatt Convention Centre in Dubai eine kostenlose und wirkungsstarke Immobilienschulung durchführen. Die Veranstaltung zudem in Zusammenarbeit mit der Al Safi Bank statt - der ersten islamischen Bank, die im Astana International Financial Centre (AIFC) angesiedelt ist und internationalen Kunden Scharia-konforme Finanzdienstleistungen anbietet. Die Bank ist auf grenzüberschreitende Transaktionen, Devisengeschäfte, ethische Banklösungen sowie innovative Gelddienstleistungen spezialisiert und auf ein globales Publikum zugeschnitten. Diese beispiellose Veranstaltung wird von Spencer Lodge einem preisgekrönten Podcast-Moderator, Geschäftsstrategen und einem der 100 der einflussreichsten Menschen Dubais, veranstaltet. Sie zielt darauf ab, einen Guinness-Weltrekord für die weltgrößte Immobilien-Trainingseinheit aufzustellen. Die Einheit wird sich darauf konzentrieren, den Teilnehmern fortgeschrittene Techniken für den Verkauf von Off-Plan-Projekten zu vermitteln, eine wichtige Fähigkeit auf dem heutigen dynamischen und wettbewerbsintensiven Immobilienmarkt. Die Schulung wird von Dr. Nour El-Serougygeleitet - einem weltweit bekannten Namen im Bereich Immobilieninvestitionen und PropTech-Schulung. Als Gründer und CEO von HRE Properties und Senior Faculty des Innovation Experts Real Estate Institute ist Dr. El-Serougy Halter eines Guinness-Weltrekords und einer der gefragtesten Immobilienmentoren der Region. Mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung in den Märkten der VAE, der MENA-Region und darüber hinaus hat er Tausende von Fachkräften und Investoren ausgebildet und sich damit als führender Trainer hinter dieser historischen Schulungsinitiative etabliert. Im Anschluss an die rekordverdächtige Schulungseinheit findet eine wirkungsvolle Podiumsdiskussion über die Zukunft der Investitionen auf den Dubai Islands statt, die von Ismael Al Hammadi, Gründer und CEO von Al Ruwad Real Estate und Biznet Consulting, Nazish Khan, COO von FIDU Properties, Sonia Waters (Head of Sales bei AYS Developers) und Dr. Nour El-Serougy geleitet wird. Auf der Veranstaltung werden zudem Vertreter von Regierungs- und anderen Behörden anwesend sein. Das zeigt das Engagement Dubais für Innovation, Bildung und Wachstum in der Immobilienbranche. Der Standort vor der Kulisse der Dubai Islands ist ein Symbol für den unermüdlichen Ehrgeiz und die stetige Transformation der Stadt. Die Initiative ist nicht nur ein idealer Wissensaustausch, sondern auch ein Schaufenster für Dubais Weg zur globalen Führungsrolle in den Bereichen Immobilien und urbane Innovation. Diese historische Zusammenkunft ist von den Worten Seiner Hoheit Scheich Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Vizepräsident und Premierminister der Vereinigten Arabischen Emirate inspiriert: "Wir lieben es, die Nummer eins zu sein, und Dubai ist immer die Nummer eins". Diese historische Zusammenkunft ist ein Beweis für das unermüdliche Streben des Emirats nach Spitzenleistungen, Innovation und Ausbildung im Immobilienbereich. Yulia Loshchukhina, CEO von AYS Developers, kommentierte: "Es ist eine Ehre, Teil einer Bewegung zu sein, die Bildung, Innovation und Gemeinschaftssinn eint. Bei einem Weltrekord geht es nicht nur um die Größe, sondern auch um die Wirkung, und wir sind stolz darauf, von Dubai aus diesen neuen globalen Standard zu setzen Mohammed Mousa CEO des Innovation Experts Real Estate Institute, fügte hinzu: "Das ist mehr als eine rekordverdächtige Schulung - es ist eine Bewegung, die neu definiert, wie Immobilienfachleute lernen, wachsen und anleiten. Von Dubai aus setzen wir weltweit Maßstäbe, bei denen Wissen, Spitzenleistungen und Visionen zusammentreffen. Es ist mir eine Ehre, diese Aufgabe in meiner Heimat zu erfüllen - einer Stadt, die immer nach mehr strebt."



Hier anmelden: conference.aysdevelopers.ae



