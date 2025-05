kundenservice@finanzen100.de

Der angeschlagene japanische Autohersteller will seine Unternehmenszentrale in Yokohama offenbar verkaufen und dann zurückleasen, wie die Tageszeitung Nikkei am Freitag berichtete. Mit diesem "Sale-and-Leaseback" will das Management einen Erlös von 100 Mrd. Yen (rund 700 Mio. $) erzielen, um die laufende Restrukturierung zu refinanzieren. Nissan erklärte dazu nur, dass das Unternehmen alle Möglichkeiten zur Sanierung des Geschäfts prüfe. In einem Interview mit der "Financial Times" hatten zwei ungenannte Nissan-Führungskräfte im November 2024 erklärt, das Unternehmen habe noch "12 bis 14 Monate Zeit, um zu überleben".