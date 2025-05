Bochum (ots) -Die Zahl der Minijobberinnen und Minijobber ist fast auf gleichem Niveau wie im Vorjahr. Das zeigt der erste Quartalsbericht 2025 der Minijob-Zentrale.Insgesamt waren zum 31. März 2025 bei der Minijob-Zentrale 6.854.676 Minijobberinnen und Minijobber gemeldet: 6.597.111 im Gewerbe und 257.565 in Privathaushalten.Die Zahl der geringfügig Beschäftigten in Privathaushalten geht momentan leicht zurück. Seit Dezember 2024 reduzierte sich die Anzahl der angemeldeten Haushaltshilfen um 1,1 Prozent.Dr. Rainer Wilhelm, Geschäftsführer bei der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See und zuständig für die Minijob-Zentrale, mahnt: "Wer eine Haushaltshilfe beschäftigt, ohne sie bei der Minijob-Zentrale anzumelden, handelt illegal. Schwarzarbeit ist eine Ordnungswidrigkeit und kann mit einer Geldbuße bis zu 5.000 Euro geahndet werden."Die Anmeldung einer Haushaltshilfe bei der Minijob-Zentrale ist einfach und dauert nur wenige Minuten. Online, im Minijob-Manager oder telefonisch - Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber haben verschiedene Möglichkeiten, eine Haushaltshilfe anzumelden.Dr. Wilhelm weiter: "Nur eine angemeldete Haushaltshilfe profitiert von wichtigen Rechten wie der Unfallversicherung oder Ansprüchen für die eigene Rente. Und auch für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber gibt es Vorteile. Sie können die Kosten für eine Haushaltshilfe bei der Steuererklärung geltend machen und erhalten bis zu 20 Prozent als Steuerermäßigung erstattet."Im gewerblichen Bereich ist die Branche mit den meisten Minijobbenden der "Handel und die Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen" mit 1.143.347 geringfügig Beschäftigten.Den kompletten Quartalsbericht finden Sie auf unserer Internetseite unter www.minijob-zentrale.de/quartalsbericht.Die Minijob-Zentrale ist deutschlandweit die zentrale Einzugs- und Meldestelle für alle geringfügigen Beschäftigungen, die so genannten Minijobs. Sie gehört zum Verbundsystem der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See (DRV KBS). Zu diesem gehören weiterhin die Rentenversicherung, die Renten-Zusatzversicherung, die Kranken- und Pflegeversicherung KNAPPSCHAFT, ein eigenes medizinisches Kompetenznetz, die Seemannskasse und die Künstlersozialkasse. Weitere Informationen unter www.minijob-zentrale.de.Pressekontakt:Sandra AntoniDeutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-SeeTel. 0234 304-85220sandra.antoni@kbs.dewww.kbs.deOriginal-Content von: Minijob-Zentrale, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/73831/6042846