DJ EZB/Nagel: Zölle treiben Preise ein USA stärker als in der EU

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Europa hat nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel im Zollkonflikt mit den USA keine schlechten Karten. "Die Preise werden nach oben gehen und dann werden wir sehen, wie die Rechnung aufgeht", sagte er in einer Podiumsdiskussion des WDR. "Die Preise werden in den USA stärker hoch gehen als in Europa", fügte er hinzu. Trump müsse man nüchtern und mit harten Fakten begegnen. "Der entscheidende Punkt wird sein, dass wir aus einer Position der Stärke diskutieren", sagte Nagel. Wenn man Wirtschaftswachstum haben wolle, wenn man Wohlstand haben wolle, dann sollte man von Zöllen Abstand nehmen.

Die EU muss sich Nagel zufolge für die nächsten Jahre darauf einstellen, dass die Politik von Seiten der US-Administration die eine oder andere Unsicherheit mit sich bringen wird. "Unsicherheit wird das neue Normal sein", sagte er.

