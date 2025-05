Neckarsulm (ots) -- Schwarz Digits erweitert sein Portfolio rund um seine souveräne Cloud STACKIT und baut sie zum deutschen Hyperscaler aus. Die Verkündung fand im Rahmen der Technology Experience Convention Heilbronn (TECH) statt, mit Bundesdigitalminister Karsten Wildberger und weiteren Entscheidern aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft.- Für die Digitalisierung von Geschäftsprozessen ist jetzt eine souveräne Lösung von Schwarz Digits verfügbar: STACKIT ermöglicht Rise with SAP gehostet auf der eigenen, deutschen Infrastruktur als Alternative zu US-Tech Konzernen.- Gemeinsam mit Aleph Alpha bietet Schwarz Digits jetzt PhariaAI auf STACKIT an. Als eine Art KI-Betriebssystem erleichtert es die Entwicklung und den Einsatz von KI in einem souveränen Umfeld.- Der sichere Kommunikationsdienst Wire ist zeitnah auf STACKIT verfügbar. Neben den Unternehmen der Schwarz Gruppe setzen führende Firmen und Organisationen auf Wire.Schwarz Digits baut seine souveräne Cloud STACKIT zum deutschen Hyperscaler aus. Im Rahmen der Technology Experience Convention Heilbronn (TECH) verkündete das Unternehmen neue Produkte, die diesen Anspruch untermauern.Zwickmühle: Digital abgehängt oder digital abhängig?Ein wichtiger Schritt der Digitalisierung ist das Verlegen von Daten und Prozessen in die Cloud. Das steigert Flexibilität und Produktivität. In diesen Daten und Prozessen steckt umfangreiches Wissen über die jeweilige Organisation. Bisher standen für die Digitalisierung vorwiegend Cloud-Angebote von US-Konzernen zur Auswahl. Für ihre Digitalisierung setzen Unternehmen entweder auf außereuropäische Cloud-Lösungen oder sie transformieren ihre Prozesse und Daten nicht in die Cloud. Letzteres führt dazu, dass Europa bei der Digitalisierung den Anschluss verliert. Einseitige Abhängigkeiten von außereuropäischen Konzernen hingegen sind ein Problem, weil diese in anderem Rechtsrahmen agieren und trotzdem großen Einfluss auf unsere kritische Digitale Infrastruktur haben. Umso wichtiger ist es, europäische Kapazitäten aufzubauen.Digitale Transformation mit SAP S4/HANA Private Cloud auf deutscher InfrastrukturSchwarz Digits baut diese Kapazitäten mit Hochdruck auf. Ein Beispiel ist die Digitalisierung von Geschäftsprozessen in der Cloud. Hierfür stellt Schwarz Digits ab sofort ein neues Angebot auf STACKIT bereit. "Wollen Unternehmen und Organisationen zukunftsfähig aufgestellt sein, müssen sie zentrale Geschäftsprozesse in einer Cloud-Umgebung modernisieren und digitalisieren", sagt Christian Müller, Co-CEO von Schwarz Digits. "Bisher standen dafür vorwiegend Cloud Anbieter aus nicht EU-Ländern zur Auswahl. Durch unsere Partnerschaft mit SAP bieten wir eine europäische Alternative und unterstützen europäische Organisationen bei der souveränen Transformation." SAP bietet jetzt RISE with SAP auf STACKIT als zusätzlichen europäischen Infrastruktur-Provider an."Für eine digitale Transformation, die wirklich einen produktiven Mehrwert bietet, ist die Verlagerung von Prozessen in eine Cloud-Umgebung entscheidend", sagt Rolf Schumann, Co-CEO von Schwarz Digits. "Auch für die Unternehmen der Schwarz Gruppe verlagern wir die ERP-Landschaft komplett in die STACKIT Cloud über RISE with SAP on S4/HANA cloud.""Unsere Partnerschaft mit Schwarz Digits und RISE with SAP on STACKIT unterstreicht unser Bestreben, unseren Kunden Wahlmöglichkeiten zu bieten", sagt Thomas Saueressig, Mitglied des Vorstands der SAP SE Bereich Customer Services & Delivery. "Angesichts der sich ständig ändernden Marktdynamik und der globalen wirtschaftlichen Unsicherheit ist es entscheidend, dass Unternehmen die Flexibilität haben, den Infrastruktur-Provider ihrer Wahl zu nutzen. Mit STACKIT haben unsere Kunden nun eine Alternative, die speziell auf die Bedürfnisse des deutschsprachigen Raums zugeschnitten ist."Souveräne KI für spezialisierte Unternehmen mit Aleph Alphas PhariaAI auf STACKITEin weiteres wichtiges Werkzeug für effiziente Digitalisierung ist Künstliche Intelligenz. Viele Unternehmen verfügen über großes Expertenwissen. Nutzen sie KI-Modelle außereuropäischer Konzerne, können sie nicht mit Sicherheit ausschließen, dass ihr Wissen über das Training der KI an Wettbewerber abfließt. Um dieses Abfließen auszuschließen und trotzdem die Vorteile künstlicher Intelligenz nutzbar zu machen, bietet Schwarz Digits souveräne, deutsche KI-Lösungen an. Eine davon ist die PhariaAI Suite von Aleph Alpha. Sie legt den Fokus auf die Spezialisierung von Modellen für spezialisierte Anwendungen in Unternehmen und Behörden. PhariaAI ermöglicht es, Modelle für individuelle Bedürfnisse zu trainieren und während des Trainings zu verbessern wobei technologische Souveränität durch transparentes und auditierbares Modellverhalten gewährleitet wird. Die Ergebnisse sind schließlich über eine benutzerfreundliche Oberfläche zugänglich.Wire als sichere, souveräne Alternative zu WhatsApp und MS TeamsEine Schwachstelle bei der Digitalisierung ist häufig die Kommunikation. Selbst DAX-Vorstände teilen sensible Nachrichten und Dateien häufig über unsichere Messenger. Der Kommunikationsdienst Wire hingegen ist der einzige Messenger mit einer Freigabeempfehlung für die Kommunikation von 'Verschlusssachen - Nur für den Dienstgebrauch' durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI).Das schafft das Unternehmen unter anderem durch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aller Daten direkt auf dem Endgerät und dem weltweit ersten offenen Protokoll für Ende-zu-Ende verschlüsselte Echtzeitkommunikation ("Messaging Layer Security").Die Unternehmen der Schwarz Gruppe nutzen den Dienst daher für Vorstandskommunikation und rollen ihn zeitnah großflächig aus. Auch Organisationen der Öffentlichen Hand nutzen Wire. Schwarz Digits arbeitet daran, Wire zeitnah auch auf STACKIT anzubieten, um neue Maßstäbe bei Souveränität und Sicherheit zu setzen.TECH stellt sich als Plattform für Politische Entscheider aufDie Verkündungen fanden im Rahmen der Technology Experience Convention Heilbronn (TECH) statt. 