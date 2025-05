ROUNDUP/Trumps Kehrtwende: EU und USA ringen um Lösung im Zollstreit

WASHINGTON/BERLIN - Im Zollkonflikt mit den USA will die Europäische Union eine weitere Eskalation des Handelsstreits vermeiden und die Gespräche aufrechterhalten. Von EU-Seite habe man immer gesagt, dass man bereit sei, ein Abkommen zu schließen, sagte eine Sprecherin der EU-Kommission. Bereits für diesen Montagnachmittag sei ein weiteres Telefonat zwischen EU-Handelskommissar Maros Sefcovic und US-Handelsminister Howard Lutnick vereinbart.

ROUNDUP: EZB-Präsidentin will stärkeren Euro als Antwort auf Trump

BERLIN - EZB-Präsidentin Christine Lagarde sieht im Zollstreit mit den USA eine große wirtschaftliche Bedrohung und plädiert für einen stärkeren Euro. Die seit Jahrzehnten bestehende Weltordnung werde derzeit "bis in ihre Grundfesten erschüttert", sagte Lagarde in einer Rede an der Hertie School in Berlin.

ROUNDUP: Dem Arbeitsmarkt in Deutschland fehlen die kräftigen Impulse

NÜRNBERG - Die Wolken über dem deutschen Arbeitsmarkt bleiben, werden derzeit aber zumindest nicht dunkler. Das Arbeitsmarktbarometer des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) ist im Mai zum zweiten Mal in Folge gestiegen. Das Barometer liegt mit 98,9 Punkten aber immer noch unterhalb der neutralen Marke von 100 Punkten.

Ifo-Umfrage: Weniger Unternehmen wollen Stellen abbauen

MÜNCHEN - In Deutschland wollen laut einer Umfrage weniger Unternehmen Stellen abbauen. Im Mai habe das vom Ifo-Institut ermittelte Beschäftigungsbarometer auf 95,2 Punkte zugelegt, von 94 Punkten im Vormonat, teilte das Forschungsinstitut am Montag in München mit. Der Wert ist damit den zweiten Monat in Folge gestiegen und hat den höchsten Stand seit Juli 2024 erreicht.

ROUNDUP/Grüne: Kretschmer-Aussagen zu Nord Stream 'dummdreist'

BERLIN - Grünen-Chef Felix Banaszak hat Aussagen des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer zu den Nord-Stream-Gasleitungen scharf kritisiert. "Selbst für seine Verhältnisse ist das schon ein überdurchschnittlich dummdreister Vorschlag", sagte Banaszak nach Beratungen des Bundesvorstands in Berlin. "Michael Kretschmer ist ja nicht der Kreiskassierer der CDU in Rüsselsheim. Er ist der stellvertretende Parteivorsitzende."

ROUNDUP/Von Grönland bis Finnland: Merz beim nordischen Gipfel

TURKU - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) reist heute nach Finnland, um dort am Gipfeltreffen der nordischen Staaten teilzunehmen. Dabei soll es vor allem um die Verteidigung des Nato-Bündnisgebiets angesichts der wachsenden Bedrohung aus Russland und die wirtschaftliche Zusammenarbeit gehen. Merz wird an einem Abendessen (18.00 Uhr) mit den Regierungschefs auf einer mittelalterlichen Burg in der Küstenmetropole Turku im Südwesten Finnlands teilnehmen.

EU setzt nach Trump-Tirade gegen Putin auf gemeinsamen Druck

BRÜSSEL - Die EU setzt bei der Verhängung neuer Sanktionen gegen Russland auf ein abgestimmtes Vorgehen mit Partnern wie den USA. "Es ist an uns, Druck auf Russland auszuüben, damit auch dort der Wille zum Frieden entsteht", sagte die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas am Rande eines Ministertreffens in Brüssel. Auf europäischer Seite sei man bereit dazu und hoffe, dass andere internationale Partner diesem Beispiel folgten.

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jsl