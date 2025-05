Walt Disney - Kurswechsel bei Preiserhöhung

Werbung







Walt Disney unterschreibt Unterlassungserklärung nach Abmahnung durch den Verbraucherschutz.



Das amerikanische Medienunternehmen The Walt Disney Company wollte bei seinem hauseigenen Streaming Anbieter Disney Plus eine Preiserhöhung vornehmen. Abonnenten des Streaming Anbieters wurden hierzu aufgefordert, ihr Premium-Abonnement zu höheren Preisen zu verlängern oder zu kündigen. Sollten die Kunden keine dieser Alternativen auswählen wäre ein weiteres Nutzen des Streamingdienstes bis zum Abo-Ende nicht mehr möglich. Der Verbraucherschutz NRW kritisierte dieses Vorgehen scharf und mahnte dieses ab. Der Streaming-Riese hat sich daraufhin bereit erklärt, diese Zugangsbeschränkungen spätestens zum 31. Mai einzustellen. Die Ende 2019 gestartete Streaming-Sparte zählt rund 180 Millionen zahlende Nutzer von denen 126 Millionen auf Disney Plus entfallen. Das Streaming-Geschäft erwirtschaftete im ersten Quartal 2025 einen Umsatz von rund 2,1 Milliarden USD mit einem operativen Ergebnis von 153 Millionen USD.









Quelle: HSBC