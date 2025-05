Kiyosaki prognostiziert massive Bitcoin-Kursexplosion

Es geht weiter bergauf am Kryptomarkt. Trump hat die Zölle auf EU-Importe, die erst am Freitag angekündigt wurden, bereits wieder aufgeschoben und das bringt auch die Bullen wieder zurück auf die Bildfläche. Der Bitcoin-Kurs bewegt sich wieder auf die 110.000 Dollar Marke zu und das erweckt für viele bereits den Eindruck, dass es von hier aus nicht mehr viel weiter bergauf gehen könnte. Die psychologische Hürde ist nach dem Anstieg auf einen 6-stelligen Kurs für viele noch zu groß. Der Finanzexperte Robert Kiyosaki sieht das dagegen ganz anders.

Robert Kiyosaki sieht enormes Potenzial für Bitcoin

Mit dem Anstieg auf 100.000 Dollar ist der Bitcoin-Kurs 6-stellig geworden, was es für viele schwierig macht, sich hier noch weitere Kurssteigerungen vorzustellen. Aus diesem Grund werden bei Aktien auch regelmäßig Aktiensplits durchgeführt, damit man nicht den Eindruck bekommt, der Kurs wäre schon zu hoch, auch wenn das an der Bewertung natürlich nichts ändert.

Mit dem Bitcoin-Kursanstieg auf über 100.000 Dollar erwarten vor allem Privatanleger keinen großen weiteren Anstieg mehr. Ein Umstand, den der Finanzexperte Robert Kiyosaki nicht verstehen kann. Der Bestseller-Autor, der von seinem Buch "Rich Dad, Poor Dad" Millionen verkauft hat, um Lesern die finanzielle Freiheit näherzubringen, macht seiner Verwunderung auf X Luft. Er erinnert seine 2,7 Millionen Follower regelmäßig daran, dass es der größte Fehler ist, sein Vermögen in Fiatwährungen zu sparen.

Bereits 0,01 Bitcoin könnten ausreichen

Kiyosaki setzt hauptsächlich auf Silber, Gold und Bitcoin, da Fiatwährungen nur an Wert und Kaufkraft verlieren. Er zeigt auch auf, dass man keinen ganzen Bitcoin kaufen muss, um von der Rallye zu profitieren. Seiner Meinung nach kann man auch mit 0,01 Bitcoin schon bald sehr reich werden, was eine massive Kurssteigerung bedeuten würde.

Mit dieser Einschätzung ist er auch nicht allein. Immer mehr Experten gehen davon aus, dass der Bitcoin-Kurs in den nächsten Jahren in Millionenhöhe steigen wird. Schon in diesem Jahr erwarten einige Analysten einen Kursanstieg auf 250.000 Dollar. Das lässt auch die Nachfrage nach dem neuen BTC Bull Token ($BTCBULL) explodieren.

BTC Bull Token profitiert doppelt von Bitcoin-Rallye im Presale

Steigt der Bitcoin-Kurs, ziehen auch die meisten Altcoins nach. Anleger werden risikofreudiger und versuchen sich auch an kleineren Kryptowährungen, die noch nicht so hoch bewertet sind und daher theoretisch mehr Gewinnpotenzial haben. Der BTC Bull Token überzeugt allerdings mit einem einzigartigen Konzept, das das Gewinnpotenzial erhöht und eine gewisse Absicherung durch Bitcoin schafft.

Das Konzept ist auf dem Kryptomarkt bisher einzigartig und überzeugt viele Investoren. $BTCBULL ist derzeit noch im Vorverkauf erhältlich und schon jetzt haben Anleger innerhalb kürzester Zeit Token im Wert von über 6,3 Millionen Dollar gekauft. Bei einem Bitcoin-Kurs von 125.000 Dollar findet bei $BTCBULL ein Token-Burn statt, während bei 150.000 Dollar echte Bitcoin (Satoshis) an $BTCBULL-Halter ausgeschüttet werden.

Direkt zur offiziellen BTC Bull Token Website!

