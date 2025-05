Bitcoin klettert nach Zollverschiebung zurück auf 110.000 Dollar

Bitcoin ist nicht mehr zu bremsen. Das hat sich schon am Freitag gezeigt, als nicht mal die Ankündigung neuer Zölle auf EU-Importe gereicht hat, um Bitcoin wieder unter die 100.000 Dollar Marke zu drücken. Zwar kam es am Wochenende zu Panikverkäufen, diese haben sich aber in Grenzen gehalten, sodass der Kurs bei 106.500 Dollar eine Umkehr hingelegt hat. Als nun bekannt wurde, dass die Zölle aufgeschoben werden, hat sich die Rallye sofort wieder fortgesetzt.

Trump verschiebt EU-Zölle erneut

Lange hat die Drohung nicht gehalten. Trump hat noch am Freitagnachmittag bekanntgegeben, dass die Gespräche mit der EU zu nichts führen würden und er die Zölle nun doch schon ab 1. Juni erheben möchte. Bei dieser Gelegenheit hat er sie auch gleich auf 50 Prozent anheben wollen. Der DAX hat entsprechend mit einem sofortigen Kursrutsch reagiert und auch für andere Indizes ging es direkt bergab.

Auch Bitcoin hat in der ersten Reaktion nachgegeben, hat sich dann aber schnell wieder gefangen. Nun hat Trump verkündet, dass die neuen Zölle doch noch wie geplant bis 9. Juli aufgeschoben werden, was auch die Hoffnung wieder weckt, dass man sich am Ende wieder bei den 20 Prozent einigen wird, die er ursprünglich angestrebt hat. Der Bitcoin-Kurs ist daraufhin direkt wieder auf 110.000 Dollar gestiegen.

Steht Bitcoin vor dem entscheidenden Ausbruch?

Für viele steht die Frage im Raum, wie es nun weitergeht, da Bitcoin bisher keinen signifikanten Ausbruch über das aktuelle Kursniveau geschafft hat und es nun schon das dritte Mal ist, dass die 110.000 Dollar Marke angetestet wird. Dreimal hat Bitcoin nun Probleme gehabt, die Zone rund um die 110.000 Dollar Marke zu überschreiten. In der letzten Woche wurde die Hürde zwar kurzfristig überschritten, ein Wochenschluss darüber gelang aber nicht.

Allerdings stehen die Chancen gut, dass der Anstieg darüber diesmal gelingt, wenn Trump im Laufe der Woche keine weitere Hiobsbotschaft verkündet, die die Märkte schockt. Während Privatanleger nämlich zunehmend unsicherer werden, sind institutionelle Investoren gerade erst auf den Geschmack gekommen. Bei dem Spot Bitcoin ETF von BlackRock überwiegen seit 30 Tagen in Folge die Kapitalzuflüsse - meist in Höhe von hunderten Millionen Dollar pro Tag.

BTC Bull Token profitiert von Bitcoin-Rallye im Presale

Wenn Bitcoin steigt, folgen die meisten Altcoins, was sich auch in der aktuellen Marktphase wieder zeigt. Anleger zeigen sich wieder risikofreudiger und investieren vermehrt in kleinere Coins, die noch nicht im Milliardenbereich bewertet sind. Genau hier sticht der BTC Bull Token ($BTCBULL) aus der Masse heraus. Der neue Altcoin bringt nicht nur enormes Gewinnpotenzial mit sich, sondern auch ein integriertes Belohnungssystem, das an die Kursentwicklung von Bitcoin gekoppelt ist.

Der BTC Bull Token befindet sich aktuell noch in der Vorverkaufsphase. Erreicht Bitcoin die Marke von 125.000 Dollar, wird bei $BTCBULL ein Token-Burn durchgeführt, während bei 150.000 Dollar der erste Bitcoin-Airdrop das Highlight darstellt. Schon jetzt wurden über 6,3 Millionen Dollar in den neuen Coin investiert, weshalb Analysten davon ausgehen, dass der Kurs nach dem Börsenlisting schnell um mehr als das 10-fache steigen kann.

