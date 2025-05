FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 27. Mai 2025



TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Fraport, Hauptversammlung in Frankfurt

10:00 DEU: Kion, Hauptversammlung in Frankfurt

10:00 DEU: Daimler Truck, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Hensoldt AG, Hauptversammlung in München

10:00 DEU: Medios, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Bechtle, Hauptversammlung in Heilbronn

10:00 DEU: Zalando, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Hauptversammlung in Frankfurt 10:00 AUT: OMV, Hauptversammlung

10:30 DEU: Indus Holding, Hauptversammlung in Köln

13:00 CHE: Roche, Diagnostics Investor Day 2025

14:00 DEU: Krones, Hauptversammlung in Regensburg

14:30 FRA: Legrand, Hauptversammlung

15:00 USA: Merck & Co, Hauptversammlung



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Heidelberg Materials, Capital Markets Day



TERMINE KONJUNKTUR

03:30 CHN: Industriegewinne 4/25

06:00 EUR: Kfz-Erstzulassungen 4/25

08:00 CHE: Im- und Exporte 4/25

08:00 DNK: Einzelhandelsumsatz 4/25

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 6/25

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 5/25 (vorläufig)

09:00 SWE: Wirtschaftstendenz - Umfrage 5/25

09:00 SWE: Verbrauchervertrauen 5/25

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 5/25 (endgültig)

11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 5/25

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 4/25 (vorläufig) 15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 3/25

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 5/25

16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitendes Industrie 5/25



SONSTIGE TERMINE

08:00 GBR: Die britische Aufsichtsbehörde Ofgem gibt die neuen Höchstpreise für Gas- und Stromeinheiten bekannt, London

09:00 DEU: Bundesgerichtshof prüft Baukostenzuschuss für Batteriespeicher, Karlsruhe

09:30 DEU: Netzbetreiber TransnetBW stellt Studie zur Versorgungssicherheit und Klimaneutralität vor, Stuttgart

11:00 DEU: Frühjahrespressegespräch Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) Baden-Württemberg (online), Stuttgart

17:00 DEU: Kongress Wohneigentum 2025, Stuttgart

Veranstalter sind die Arbeitsgemeinschaft Baden-Württembergischer Bausparkassen, der Landesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen und der Eigentümerverband Haus und Grund.

BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten, Brüssel °

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi