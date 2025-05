Um neue Datenbrillen von Apple ist es nach dem phänomenalen Flop der Apple Vision Pro sehr ruhig geworden. Damit wurde diese Nische weitgehend Konkurrent Meta überlassen, der in jüngerer Vergangenheit einige Neuerungen vorstellte. Dazu gehört etwa Projekt Orion, dessen Äußeres einer gewöhnlichen Brille gleicht und dank KI in so ziemlich jeder Lebenslage weiterhelfen soll.

Den vollständigen Artikel lesen ...