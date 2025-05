Redwood City, USA (ots) -Sicherheitsforscher von Check Point (https://www.checkpoint.com/de/) stießen auf gefälschte Facebook-Werbung und -Auftritte für das KI-Programm Kling AI. Über 70 Sponsored Posts wurden seit Anfang 2025 gefunden, die vermeintlich die Kling AI vermarkten.Hinter dem Tool Kling AI stehen chinesische Programmierer der Tech-Firma Kuaishou Technology. Dies ist eine chinesische, börsennotierte und teilweise in staatlichem Besitz stehende Holdinggesellschaft mit Sitz im Bezirk Haidian in Peking, die 2011 von Hua Su und Cheng Yixiao gegründet wurde.Facebook-Nutzer die den Links folgen, landen auf einer täuschend echt aussehenden aber gefälschten Website, welche die Kling-AI-Seite imitiert. Wie die echte Website lädt die Fälschung die Nutzer dazu ein, Bilder hochzuladen und einen "Knopf" zu drücken, um die KI-Ergebnisse zu sehen. Stattdessen werden sie jedoch dazu verleitet, eine Datei herunterzuladen, die ein KI-generiertes Bild oder Video enthalten soll. In Wirklichkeit handelt es sich aber um eine Malware.Eli Smadja, Security Research Group Manager bei Check Point Software erklärt: "Diese Hacker-Kampagne stellt eine gefährliche Evolution in der Cyber-Kriminalität dar, denn Hacker missbrauchen nicht nur KI-Fähigkeiten, sondern das Vertrauen der breiten Nutzermenge in solche Programme. In diesem Fall kombinierten die Cyber-Kriminellen die Verbreitung einer gefälschten Version dieses beliebten generativen KI-Tools, überzeugendes Social Engineering und schwer zu erkennende Malware, um eine sehr große Wirkung zu erzielen. Wir gehen davon aus, dass diese Vorgehensweise mit der zunehmenden Verbreitung von KI-Tools häufiger zum Einsatz kommen wird."Weitere Informationen finden Sie hier: https://research.checkpoint.com/2025/impersonated-kling-ai-site-installs-malware/Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldTel.: 089 74747058-0info@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: Check Point Software Technologies Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14890/6042900