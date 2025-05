Frankfurt (ots) -



Lieber spät als gar nicht kritisiert Kanzler Friedrich Merz Israels Militäroperationen im Gazastreifen und fällt damit in den Chor in Europa mit ein. So berechtigt die Kritik an den teils völkerrechtswidrigen Operationen der Regierung von Benjamin Netanjahu ist, so unausgegoren ist sie. Das weckt den Verdacht, dass es einigen gar nicht darum geht, das Problem zu lösen, sondern darum, beim heimischen Publikum zu punkten. Der vorgeschlagene Export-Stopp deutscher Waffen nach Israel ließe vielleicht so manchen hierzulande ruhiger schlafen und würde einigen kritischen Kräften in Israel den Rücken stärken, doch würde dies Netanjahu und die Seinen kaum beeindrucken. Es hilft auch nicht, wenn 20 europäische und arabische Staaten die Zweistaatenlösung fordern, ohne zu sagen, wie dies erreicht werden soll. Um die israelische Regierung eventuell von ihrem Weg abzubringen, müssten sich Deutschland und die anderen EU-Staaten mehr einfallen lassen, als viel zu reden, aber wenig zu unternehmen.



