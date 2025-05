DJ Aktien Schweiz von Trump-Delle gut erholt

DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt hat am Montag im Verbund mit den europäischen Börsen freundlich geschlossen. Der Aktienmarkt machte die Delle vom Wochenschluss wieder wett, als US-Präsident Donald Trump neue Zolldrohung gegen die EU ausgestoßen hatte. Doch mit dem Zurückrudern von Trump und einer erneuten Verschiebung der angedrohten Zölle auf den 9. Juli gingen die Märkte auf Erholungskurs. Impulse aus den USA und Großbritannien gab es zum Wochenstart wegen nationaler Feiertage nicht.

Der SMI gewann 1,0 Prozent auf 12.317 Punkte. Alle 20 SMI-Werte schlossen mit Aufschlägen. Umgesetzt wurden 10,14 (zuvor: 22,3) Millionen Aktien. Auch aus Italien ereilten den Markt positive Nachrichten: Die Ratingagentur Moody's hatte den Ausblick auf positiv von stabil erhöht. "Der Stress im Eurosystem lässt weiter nach", sagte ein Marktteilnehmer mit Blick auf die Spreads 10-jähriger Anleihen.

In Ermangelung von Unternehmensnachrichten kauften Anleger bei den jüngsten Verlierern zu, so kletterten Logitech und Partners Group um 2,2 bzw. 1,9 Prozent - Sika zogen um 2,2 Prozent an. Im Luxusgütersegment profitierten die sehr zollreagiblen Richemont und Swatch um 0,9 bzw. 1,4 Prozent. Roche (+1%) erhält von Tandem Diabetes Care 36 Millionen Dollar zur Beilegung eines Patentverletzungsanspruchs.

Die geplante Aufspaltung von Thyssenkrupp in Deutschland löste etwas Konsolidierungsfantasie im Stahlbereich aus, von dem Swiss Steel Holding (-1,7%) aber nicht profitierten. Jefferies hatte das Inficon-Ziel auf 117 (135) Franken gesenkt - die Kaufempfehlung aber bestätigt. Der Kurs gewann 1,7 Prozent auf 98,30 Franken, denn auch das neue Ziel lag weiter klar oberhalb des Kurses.

May 26, 2025

