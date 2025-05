DJ EU stimmt zügigeren Handelsgesprächen mit den USA zu

Von Edith Hancock

DOW JONES--Die Europäische Union hat zugestimmt, die Gespräche mit US-Vertretern zu beschleunigen, um den Handelsstreit zwischen den beiden Regionen zu deeskalieren. Dies teilte die Europäische Kommission am Montag nach einem Telefonat zwischen EU-Präsidentin Ursula von der Leyen und Präsident Trump am Wochenende mit. "Sie haben vereinbart, die Verhandlungen zu beschleunigen und in engem Kontakt zu bleiben", sagte eine Sprecherin der Kommission, Paula Pinho, am Montag gegenüber Journalisten.

Die Ankündigung signalisiert eine Rückkehr zu freundschaftlicheren Beziehungen zwischen den Präsidenten, nachdem Trump die EU in der vergangenen Woche scharf angegriffen und gedroht hatte, ab dem 1. Juni Zölle in Höhe von 50 Prozent auf europäische Importe zu erheben. Nach dem Telefonat mit von der Leyen stimmte Trump zu, das Inkrafttreten dieses Zollsatzes bis zum 9. Juli zu verschieben.

Am vergangenen Freitag drückte Trump in einem Social-Media-Post seine Frustration über die schleppenden Gespräche mit EU-Vertretern aus. Er sagte, das europäische Projekt sei "in erster Linie zu dem Zweck gegründet worden, die Vereinigten Staaten im Handel zu übervorteilen", und die Gespräche kämen nicht voran. Die Verhandlungsstrategie des US-Präsidenten steht im Widerspruch zum Ansatz der EU-Politiker. Während Trump versucht hat, Handelsabkommen mit anderen Ländern schnell abzuschließen, konsultiert die Europäische Kommission routinemäßig die Regierungen ihrer 27 EU-Mitgliedstaaten, um eine einheitliche Position zu erreichen.

"Diese Verhandlungen sind komplex und benötigen daher Zeit", sagte Pinho. "Es gibt jetzt auch einen neuen Impuls für die Verhandlungen und wir werden sie von dort aus weiterführen." Die EU äußerte sich im Vorfeld eines Telefonats zwischen dem EU-Handelskommissar Maros Sefcovic und dem US-Handelsminister Howard Lutnick am Montag.

