Anzeige / Werbung

Baidu Aktie: Zwischen KI-Erfolg, Robotaxis und Werbeflaute - Was Anleger jetzt wissen müssen!

Baidu Inc. wurde im Jahr 2000 von Robin Li und Eric Xu in Peking gegründet und entwickelte sich rasch zur führenden Suchmaschine Chinas. Robin Li brachte dabei seine Erfahrungen aus den USA mit ein, insbesondere seine frühere Arbeit an einem System zur Link-Analyse, das als Vorläufer des PageRank-Algorithmus von Google gilt. Baidu positionierte sich von Anfang an als technikorientiertes Unternehmen mit einem starken Fokus auf die Bedürfnisse chinesischer Internetnutzer. Deswegen werden auch nur Seiten geführt, die in Mandarin verfasst sind.

Bis heute gilt Baidu als das "Google Chinas" - nicht nur wegen seiner dominanten Marktstellung im Bereich der Internetsuche, sondern auch durch seine fortschrittlichen Entwicklungen in der künstlichen Intelligenz, insbesondere bei Sprach- und Bilderkennung, Deep Learning sowie autonomem Fahren. Baidu ist an der NASDAQ gelistet und gehört zu den einflussreichsten Tech-Unternehmen Asiens. Wir analysieren die aktuellen Quartalszahlen und Geschäftsbereiche und widmen uns im zweiten Teil dem Chartbild der Aktien mit dem Freestoxx-Tool zu.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu US-Aktien:

Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:

Weitere Nachrichten, Aktienkurse und Prognosen zu Aktien: Ausführliche Analysen



Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.