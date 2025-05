DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 24.009 Pkt - Metro über Gebotspreis

DOW JONES--Bis 19:00 Uhr hat sich im nachbörslichen Handel mit deutschen Aktien am Montagabend nicht mehr viel getan. Großaktionär EPGC will weiteren Aktionären der Metro AG Gelegenheit geben, ihre Aktien zu verkaufen. Aktionäre, die ihre Aktien noch nicht in der vorherigen Frist bis zum 16. April angedient haben, können dies bis zum 30. September nachholen. Wer dafür den gleichen Barangebotspreis wie beim Delisting-Angebot erhalten möchte, muss sich allerdings sputen: Nur in einer fünfwöchigen ersten Annahmefrist bis zum 30. Juni zahlt EPGC erneut 5,33 Euro je Metro-Aktie. In einer zweiten Annahmefrist erhalten Aktionäre einen reduzierten Barangebotspreis von 4,99 Euro pro Stück. Bei Lang & Schwarz wurde die Aktie 5,41 zu 5,45 Euro getaxt und damit über dem Gebotspreis. "Da erhoffen sich einige Anleger offenbar mehr", sagte ein Händler.

=== XDAX* DAX Veränderung 19.00 Uhr 17.30 Uhr 24.009 24.028 -0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

