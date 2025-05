Göppingen, Deutschland (ots/PRNewswire) -TeamViewer hat heute bekannt gegeben, dass seine Plattform TeamViewer DEX im Gartner® Magic Quadrant für Digital Employee Experience (DEX) Management Tools für 2025 als "Leader" eingestuft wurde.Diese Anerkennung folgt auf TeamViewers strategische Übernahme von 1E Anfang 2025, einem Marktführer im Bereich autonomer DEX-Software. Die marktführende Technologie von 1E ist mittlerweile vollständig in das TeamViewer-Portfolio integriert. TeamViewer hat damit den Funktionsumfang seiner Produkte erheblich verbessert und seine Position im DEX-Markt gestärkt.Der Gartner® Magic Quadrant for DEX Management Tools 2025 bewertet Anbieter im Bereich DEX-Management und hebt insbesondere Umsetzung und Vision von TeamViewer hervor. Auch insgesamt rangiert TeamViewer unter den drei am besten bewerteten Anbietern."Die Position als Leader im Gartner Magic Quadrant bestätigt für uns den hohen Wert, den unsere Lösungen für unsere Kunden auf der ganzen Welt haben", so Mark Banfield, CCO von TeamViewer. "Unternehmen brauchen heute zuverlässige, intelligente Anwendungen, um die digitale Nutzererfahrung für ihre Mitarbeitenden zu verbessern. Wir sind stolz darauf, genau das liefern zu können: produktivere, reaktionsschnellere und ansprechendere digitale Arbeitsumgebungen. Zudem entwickeln wir uns weiter, indem wir die Plattform zu einer intelligenteren All-in-One-Lösung ausbauen, die ein breites Spektrum an Funktionen beinhaltet und alle Anforderungen an den digitalen Arbeitsplatz abdeckt."Mit TeamViewer DEX können IT-Teams mögliche Probleme auf Endgeräten automatisch und in Echtzeit identifizieren und beheben. Indem autonome Fehlerbehebung und KI-gestützte Analysen zusammenwirken, steigern Unternehmen mit TeamViewer ihre betriebliche Effizienz, senken IT-Kosten und gestalten digitale Arbeitsplätze, die sich flexibel an die Bedürfnisse der Mitarbeitenden anpassen.Diese bislang auf Großunternehmen zugeschnittene DEX-Anwendung macht TeamViewer mit DEX Essentials nun auch für kleine und mittelständische Unternehmen zugänglich. Zudem hat das Unternehmen mit TeamViewer ONE eine integrierte Plattform vorgestellt, die Remote Connectivity, Gerätemanagement, intelligente Automatisierung und DEX vereint. Die Vereinheitlichung dieser Funktionen ermöglicht es Unternehmen, sowohl ihre IT-Landschaft als auch alle anderen vernetzten Geräte effizienter und kontrollierter zu verwalten, zu unterstützen und zu optimieren.Required Trademark Disclaimer and Attribution:Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in its research publications, and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner research publications consist of the opinions of Gartner's research organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this research, including warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.GARTNER is a registered trademark and service mark of Gartner, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and internationally, Magic Quadrant is a registered trademark of Gartner, Inc. and/or its affiliates and is used herein with permission. All rights reserved.Gartner, Magic Quadrant for Digital Employee Experience Management Tools By Dan Wilson (https://www.gartner.com/analyst/b1cd01ba7d), Stuart Downes (https://www.gartner.com/analyst/b1cd05b97c), Lina Al Dana (https://www.gartner.com/analyst/b9c807be78a3), 26 May 2025.Über TeamViewerTeamViewers Digital-Workplace-Plattform ermöglicht effizientes, digitales Arbeiten durch die Optimierung und Automatisierung von Prozessen.Was 2005 als Software für den Fernzugriff auf Computer begann, um Dienstreisen zu vermeiden und Produktivität zu steigern, entwickelte sich schnell zum branchenweiten Inbegriff von Fernwartung und IT-Support; und wird von hunderten Millionen Menschen weltweit zur Unterstützung bei IT-Problemen genutzt. Heute vertrauen mehr als 660.000 Kunden weltweit auf TeamViewer - von kleinen und mittelständischen Betrieben bis hin zu großen Konzernen - um digitale Arbeitsplätze für Büroangestellte und Industriefachkräfte effizienter zu gestalten.Unternehmen aus allen Branchen nutzen die KI-gestützten Lösungen von TeamViewer, um Störungen an digitalen Endgeräten jeder Art zu verhindern und zu beheben, IT-Netzwerke und Industrieanlagen effizient zu verwalten und Prozesse mit Augmented-Reality-Funktionen zu optimieren. Auch dank der Integrationen mit führenden Technologiepartnern hilft TeamViewer seinen Kunden dabei, Ausfallzeiten zu reduzieren, IT-Probleme schneller zu lösen und digitale Arbeitsabläufe zu verbessern. In einer Zeit des globalen Wandels - geprägt von hybriden Arbeitsmodellen, neuen Technologien und Fachkräftemangel - bietet TeamViewer einen klaren Mehrwert: höhere Produktivität, schnellere Einarbeitung neuer Talente und eine gesteigerte Zufriedenheit von Kunden und Mitarbeitenden.TeamViewer hat seinen Hauptsitz in Göppingen, Deutschland, und beschäftigt weltweit über 1.800 Mitarbeitende. Im Jahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 671 Millionen Euro. Die TeamViewer SE (TMV) ist an der Frankfurter Börse gelistet und gehört zum MDAX. 