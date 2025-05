© Foto: Nati Harnik - AP

Warren Buffett wird im kommenden Jahr nicht mehr bei der Hauptversammlung von Berkshire Hathaway auf der Bühne stehen. Hier noch seine Tipps, die er auf seiner letzten Konferenz mitgegeben hat.Der "Orakel von Omaha" gibt seinen Posten als CEO zum Ende des Jahres 2025 ab - nach einer legendären Laufbahn von über sechs Jahrzehnten an der Spitze des Unternehmens. Die jährliche Aktionärsversammlung, bekannt als das "Woodstock der Kapitalisten", war über Jahre hinweg Buffets Bühne für Einsichten in Märkte, Investitionen und das Leben selbst. Auch in diesem Jahr sorgte er mit seinen Ansichten zu Welthandel, Marktschwankungen und vielem mehr für Schlagzeilen. Hier einige bemerkenswerte, vielleicht …