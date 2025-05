Mainz (ots) -Die Episode "Hanau" der sechsteiligen ZDF-Serie "Uncivilized" (Deutschland 2024) von Bilal Bahadir wurde am Montag, 26. Mai 2025, in Berlin zweimal mit dem Medienpreis CIVIS geehrt. Das kleine Fernsehspiel erhielt den CIVIS VIDEO AWARD in der Kategorie Fiktion sowie den CIVIS AUDIO AWARD in der Kategorie Top Award. Verantwortliche Redakteurin im ZDF ist Melvina Kotios.In der Begründung der Jury heißt es: "Auf berührende und authentische Weise wird verdeutlicht, wie das Echo eines einschneidenden historischen Ereignisses in das Leben der betroffenen Community hineinhallt - 'Hanau' markiert einen Graben, es gibt ein Vorher und ein Nachher. Allgegenwärtig herrscht die gespannte Sorge, etwas falsch zu machen, die Angst, dass etwas passiert. Das ist vor allem in Sprache und Gesten der Jungen präzise und authentisch eingefangen.""Uncivilized" im ZDF-Streaming-PortalDer 11. September, Charlie Hebdo, Hanau, die Stuttgarter Krawallnacht und der Angriffskrieg auf die Ukraine: Ereignisse wie diese bestimmen die öffentlichen Diskurse. Die Auswirkungen für Menschen mit Migrationsgeschichte bleiben oft unsichtbar: Sahra (Seyneb Saleh), die Konsequenzen anlässlich einer Schweigeminute erfährt. Can (Mücahit Altun) und seine Freunde, die an einem Freitagabend in der Kölner Innenstadt in eine nächtliche Odyssee voller Ablehnung geraten. Yasemin (Yasemin Çetinkaya) und eine vermeintliche Routinekontrolle der Polizei, die ihre Geduld gänzlich auf die Probe stellt. Kenan (Aram Arami) und seine Kunstausstellung, in der seine muslimischen Freunde und die Kunstwelt aufeinanderprallen. Oder aber Karla (Franziska Machens), die im Zuge der Berichterstattung über den Krieg eine Frau aus der Ukraine aufnehmen möchte, dann allerdings einen jungen syrischen Mann zugeteilt bekommt. Fünf Perspektiven, die eines verbindet: Alle spüren die unmittelbaren Auswirkungen der Diskurse und öffentlichen Stimmung in ihrem Alltag."Uncivilized" ist eine Produktion von Cocktailfilms GmbH und Kollektiv Zwo GmbH in Koproduktion mit ZDF/Das Kleine Fernsehspiel gefördert von der Film- und Medienstiftung NRW und Nordmedia Film- und Mediengesellschaft. Die Redaktion hat Melvina Kotios (ZDF/Das kleine Fernsehspiel).Der Medienpreis CIVIS zeichnet Programmleistungen im Radio, Fernsehen und Internet aus, die das friedliche Zusammenleben in der europäischen Einwanderungsgesellschaft fördern.KontaktSie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/uncivilized) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenPressemappe: "Uncivilized" (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/uncivilized)Jetzt streamen: Uncivilized: Drama-Serie (https://www.zdf.de/serien/uncivilized-102)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49 (0)6131 - 70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6042924