Mind of Pepe erzielt wegen FOMO fast 500.000 $ in 2 Tagen

Über das Wochenende konnte das Fundraising von Mind of Pepe weitere 500.000 USD einwerben und kommt somit nun auf eine Finanzierungssumme in Höhe von mehr als 10,54 Mio. USD. Zurückzuführen ist der erneute Anstieg der Nachfrage vor allem auf die Ankündigung vom 23. Mai, dass des Release des MIND Terminals erfolgen wird.

Bei diesem handelt es sich um ein Token-gesteuerte KI-Handelsplattform, welche schnell das Interesse der Anleger erwecken und somit das Finanzierungstempo steigern konnte. All dies verdeutlicht, dass es sich bei Mind of Pepe nicht nur um eine kühne Vision, sondern ein Projekt mit Substanz handelt.

So wurde unter anderem schon der KI-Agent veröffentlicht und die Entwickler meinen es ernst. Fortan verbleiben nur noch weniger als fünf Tage, um sich die Coins über den Vorverkauf zu sichern. Daher hat das FOMO noch einmal mehr zugenommen. Zudem kann die KI unabhängig von dem Marktumfeld die besten Kryptoinvestments in Echtzeit identifizieren.

Frühe Investoren können sich über das Fundraising einen bedeutenden Vorteil für das Bloomberg-Terminal des Krypto-Marktes sichern, dessen Preise bald schon ähnliche Niveaus erreichen und somit für viele Kleinanleger schwer bezahlbar werden könnte. Noch können die Coins, welche laut der langfristig etablierten Krypto-Bildungsplattform 99Bitcoins um 100x steigen können, im Vorverkaufsangebot erworben werden.

MIND Terminal könnte eines der leistungsstärksten KI-Tradingtools des Jahrzehnts sein

Vor kurzem wurde von Mind of Pepe das ambitionierteste Tool der KI-Plattform vorgestellt, welches MIND Terminal heißt. Diese Echtzeit-Kommandozentrale für den Krypto-Markt wird von dem eigenen KI-Agenten betrieben und stellt mehr als nur ein Dashboard für Investoren dar.

Stattdessen soll es den Anlegern mithilfe von Geschwindigkeit, Automatisierung und tiefer Echtzeit-Kenntnis über den Krypto-Markt einen entscheidenden Vorteil verschaffen, damit diese weniger Verluste erleiden und höhere Gewinne erzielen können.

Das MIND Terminal umfasst alle für den Krypto-Markt wichtigen Daten, um somit eine besonders fundierte Analyse und chancenreiche Prognose durchführen zu können. So werden unter anderem die aufkommenden Stimmungen, die Aktivitäten auf den Chains, die Transaktionen des Smart Moneys und verschiedene Indikatoren für die DEXs wie Volumen und Volatilität berücksichtigt.

Auf diese Weise soll der KI-Agenten den Investoren besonders früh die chancenreichsten Investmentideen aufzeigen, wenn diese gerade in der Entstehung sind und noch nicht von der Masse des Krypto-Marktes entdeckt wurde. Darüber hinaus werden weitere Informationen über die Projekte von Seiten wie CoinMarketCap bereitgestellt und mit Echtzeit-Schlagzeilen angereichert.

Praktischerweise können über das Terminal auch direkt die Seiten für den Kauf der verschiedenen Coins geöffnet werden, um Zeit zu sparen. Zudem werden in Echtzeit die Charts angezeigt sowie automatisch technische Analysen für Ausbruchzonen, Unterstützungslevel und Trendlinien angefertigt. Überdies beinhaltet es eine Berechnung des Chance-Risiko-Verhältnisses, damit die Investoren nicht raten müssen.

Auf diese Weise können unnötige Klicks und Marktrauschen eliminiert werden. Stattdessen wird ein ordentliches und fokussiertes System geboten, welches den Händlern das aufzuzeigt, was andere übersehen.

Der Zugriff auf die verschiedenen KI-Dienste ist nur über den $MIND-Coin möglich, weshalb der Vorverkauf nun eine besondere Chance bietet. Denn mit diesem erhält man nicht nur eine Investmentchance, sondern auch den Zugriff auf ein Tool, welches für die Zukunft des Tradings entwickelt wurde.

https://twitter.com/MINDofPepe/status/1925598178310607214

KI-Sektor steigt steil und $MIND-Coin könnte als Nächstes folgen

Die führenden KI-Coins konnten zuletzt höhere Kursanstiege verbuchen, sodass der Sektor jetzt laut den Angaben von CoinGecko auf eine Bewertung in Höhe von 29,88 Mrd. USD kommt. Vor allem Virtuals Protocol zählte zuletzt zu den großen Gewinnern, welches über die vergangenen 24 Stunden einen Kursgewinn von 12,5 % verbuchen konnte. Aber auch $FET, $GRASS und weitere sind zweistellig gestiegen.

All dies zeigt, dass das Interesse an den KI-Coins weiterhin besteht. Ebenso verdeutlicht dies die Finanzierungssumme des Vorverkaufs von Mind of Pepe in Höhe von mehr als 10,54 Mio. USD. Dennoch bleibt er somit ein Micro Cap und könnte im Falle von Virtuals Protocol einen Anstieg von 133x bedeuten. Somit würden sich frühe Anleger über bedeutende Gewinne freuen, was sich auch mit der $MIND-Prognose von 99Bitcoins deckt.

https://www.coingecko.com/en/coins/virtual-protocol

Prognosen müssen nicht eintreffen. Zudem gibt es keine Gewissheit, ob $MIND eine ähnliche Zugkraft wie andere führende KI-Coins erreichen kann. Allerdings zeichnet sich der KI-Coin durch seinen Fokus aus, den Handel auf dem wilden Krypto-Markt profitabel zu machen. Dies könnte für eine enorme Nachfrage sorgen.

Sollte die KI ihren Versprechungen gerecht werden und den Investoren einen Mehrwert bieten, dann können die prognostizierten 100x erst der Anfang sein.

Listung von $MIND steht noch bevor und Chance für hohen Rabatt ist bald vorbei

Fortan verbleiben nur noch weniger als fünf Tage bis der Vorverkauf von Mind of Pepe abgeschlossen wurde. Für alle diejenigen, welche bisher noch nicht gekauft haben, ist dies vermutlich die letzte Chance, die ihnen zur Verfügung steht, bevor die Investoren diesen in die Höhe treiben können.

Zum aktuellen Zeitpunkt wird der $MIND-Coin für einen Preis von 0,0037515 USD angeboten. Kaufen können Sie diesen über die Website, nachdem Sie mit dieser eine digitale Geldbörse wie Best Wallet verbunden haben. Anschließend können Sie mit ETH, USDT und Bankkarte zahlen.

Die neu erworbenen $MIND-Coins können bereits für ein passives Einkommen von jährlichen 220 % in den Staking-Pool eingezahlt werden. Durch einen frühen Einstieg erhalten die Teilnehmer zudem höhere Zinsen.

Herunterladen können Sie die Best Wallet über Google Play und Apple App Store, um das nahtlose Staking und Presale-Tracking zu nutzen.

Ebenso sollten Sie sich der Gemeinschaft von Mind of Pepe auf X und Telegram anschließen, um keine wichtigen Ankündigungen wie Updates zu verpassen. Den KI-Newsticker finden Sie hingegen unter @MIND_agent.

Jetzt Mind of Pepe entdecken!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.