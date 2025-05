LEIPZIG (dpa-AFX) - Die steigenden Milliardenkosten für die Gesundheitsversorgung sind ein zentrales Thema beim 129. Deutschen Ärztetag, der am Dienstag in Leipzig beginnt. Zu ihrer ersten Rede vor der Versammlung der Ärzteschaft wird die neue Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) erwartet. Weiteres Thema bei den Beratungen der 250 Abgeordneten ist der Einsatz Künstlicher Intelligenz in der Medizin. Außerdem soll beim Ärztetag, der bis Freitag geht, über ärztliche Perspektiven zum Schwangerschaftsabbruch diskutiert werden./sam/DP/jha