Adler Group S.A. mit solider operativer Performance in Q1 2025 Erfolgreiche Verkaufsabschlüsse der BCP-Beteiligung und des NRW-Portfolios in Q1 2025

Fokus auf das Wohnportfolio mit ca. 17.900 Einheiten in Berlin, einem attraktiven Markt mit weiterem Potenzial

Das Vermietungsgeschäft entwickelte sich im ersten Quartal weiterhin positiv mit einem flächenbereinigten Mietwachstum von 1,9 % und einem operativen Leerstand von nur 1,5 %; Guidance für 2025 bestätigt

Refinanzierungen der 1L- und 1,5L-Fazilitäten in Q1 2025 erfolgreich abgeschlossen

Keine verbleibenden Fälligkeiten im Jahr 2025 nach wesentlichen Prolongationen und Rückzahlungen Anfang 2025

Verbleibende Fälligkeiten im Jahr 2026 in Höhe von 349 Mio. EUR beinhalten die 300 Mio. EUR Anleihe der Adler RE, die im Juni 2025 durch eine Inanspruchnahme der 1st Lien New Money Facility refinanziert wird

Luxemburg, 27. Mai 2025 - Die Adler Group S.A. ("Adler Group") gibt heute ihre Ergebnisse für das erste Quartal 2025 bekannt. Überblick über das Vermietungsgeschäft - Portfolioqualität deutlich gesteigert Nach den erfolgreichen Verkäufen der 62,8 %-Beteiligung an Brack Capital Properties N.V. (BCP) und des "Cosmopolitan-Portfolios", die beide Anfang 2025 abgeschlossen wurden, liegt der Fokus des Unternehmens auf dem Wohnungsportfolio in Berlin, einem attraktiven Markt mit starken Fundamentaldaten und erheblichem Potential. Unter Berücksichtigung der Auswirkungen dieser beiden Verkäufe sanken die Nettomieteinnahmen im ersten Quartal 2025 von 51 Millionen EUR im Vorjahr auf 37 Millionen EUR. Dieser Rückgang wurde teilweise durch Mietsteigerungen in den verbleibenden Objekten kompensiert. Adler Group bestätigt ihre Prognose für die Nettomieteinnahmen 2025 in einer Bandbreite von 127 bis 135 Mio. EUR. Zum 31. März 2025 umfasste das Mietportfolio 17.908 Einheiten, davon 17.688 Einheiten im Raum Berlin. Die durchschnittliche Wohnungsmiete stieg deutlich von 7,63 EUR/qm/Monat per März 2024 auf 8,31 EUR/qm/Monat per März 2025, eine Qualitätssteigerung des Portfolios, die im Wesentlichen auf die Veräußerung des "Cosmopolitan-Portfolios" zurückzuführen ist. Das flächenbereinigte Mietwachstum betrug 1,9 % und wird voraussichtlich in den kommenden Perioden weiter steigen. Die Leerstandsquote blieb auf einem niedrigen Niveau von 1,5 %. Im Vergleich zum Jahresende 2024 bleibt der Portfoliowert unverändert bei 3,5 Mrd. EUR, da im ersten Quartal 2025 keine Neubewertung des Portfolios stattfand. Die nächste Neubewertung des Portfolios wird im 2. Quartal 2025 erfolgen. Projektentwicklungen - Veräußerungen bis 2026 Um die strategische Konzentration auf das Mietportfolio in Berlin zu gewährleisten, hat die Veräußerung aller Upfront Sale-Entwicklungsprojekte sowie die Fertigstellung und Übergabe der wenigen verbleibenden Forward Sale-Projekte, jeweils bis Ende 2026, weiterhin höchste Priorität. Ertragssituation - geringere Mieteinnahmen und Erträge aufgrund eines kleineren Portfolios Das operative Ergebnis belief sich in den ersten drei Monaten 2025 auf minus 35 Mio. EUR (Vorjahr: 12 Mio. EUR), da es durch das Ergebnis aus dem Projektentwicklungsgeschäft belastet wurde. Das Adj. EBITDA aus dem Vermietungsgeschäft belief sich auf 21 Mio. EUR, nach 31 Mio. EUR im Vorjahr. Das Nettoergebnis von minus 170 Mio. EUR (Vorjahr: minus 81 Mio. EUR) wurde durch Zinsen und Sondereffekte im Zusammenhang mit der Refinanzierung der 1L- und 1,5L-Fazilitäten belastet. Kapitalstruktur - solide Basis nach den jüngsten Maßnahmen Im ersten Quartal 2025 hat die Adler Group die 1L- und 1,5L-Fazilitäten erfolgreich refinanziert und erwartet dadurch eine Reduzierung der Fremdkapitalkosten und eine Einsparung von ca. EUR 134 Mio. an Zinskosten über die erwartete Restlaufzeit der 1L- und 1,5L-Fazilitäten. Nach erheblichen Prolongationen und Rückzahlungen von Bankverbindlichkeiten, die Anfang 2025 abgeschlossen wurden, sind im Jahr 2025 keine Verbindlichkeiten mehr fällig. Wie kürzlich angekündigt, hat das Unternehmen ein Barangebot für den Rückkauf der ausstehenden 300 Mio. EUR Adler RE 2026 Anleihe mit einer Inanspruchnahme der 1L New Money Facility abgegeben. Zu Beginn der Angebotsfrist, die am 17. Juni 2025 ausläuft, lagen Zusagen der Adler RE-Anleihegläubiger in Höhe von ca. 240 Mio. EUR vor. Durch die Entkonsolidierung der BCP reduzierte sich der Loan-to-Value (LTV) von 72,7 % per Dezember 2024 auf 67,9 % per März 2025. Zum 31. März 2025 verfügte die Adler Group über liquide Mittel in Höhe von 293 Mio. EUR. Webcast Ein Webcast für Analysten und Investoren findet heute, am 27. Mai 2025, um 10:00 Uhr MESZ / 09:00 Uhr BST statt. Der Webcast ist unter dem folgenden Link verfügbar: https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=EuS8XPaq Kontakt Investor Relations:

