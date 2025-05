Mitsui Chemicals, Inc. (Tokio: 4183; Präsident und CEO: Osamu Hashimoto), ein globaler Chemiehersteller mit Sitz in Japan, gab heute die Gründung seines zweiten Corporate Venture Capital Fund "321Catalyst" sowie die Gründung einer neuen Tochtergesellschaft "321Catalyst Ventures, Inc.", die den Fonds verwalten wird, bekannt.

Aufbauend auf dem Erfolg seines ersten Fonds "321FORCE", der 2022 gemeinsam mit dem japanischen Venture-Capital-Unternehmen Global Brain aufgelegt wurde, wird "321Catalyst" den Aufbau globaler Innovationspartnerschaften und die Einführung neuer Produkte und Geschäftsfelder vorantreiben. Mit der Gründung des neuen, unabhängigen Fonds in den USA verdoppelt Mitsui Chemicals seine weltweiten Investitionen in innovative Start-ups, die zu seiner strategischen Ausrichtung passen. Starke Innovationspartnerschaften mit den Unternehmen in seinem Portfolio werden es Mitsui Chemicals ermöglichen, neue Geschäftsfelder vor der Konkurrenz zu erschließen. 321Catalyst wird über ein Fondsvolumen von 60 Millionen US-Dollar verfügen und eine Laufzeit von 10 Jahren haben.

Mitsui Chemicals beabsichtigt, seine in seinem langfristigen Geschäftsplan VISION 2030 formulierte Grundstrategie des "Aufbaus lösungsorientierter Geschäftsmodelle" weiter zu verbessern und zu stärken. Im Einklang mit diesem Ziel wird Mitsui Chemicals weiterhin in Start-ups auf der ganzen Welt investieren, um die Einführung neuer Produkte und neuer Geschäftsfelder sowie die Transformation seines Geschäftsportfolios voranzutreiben.

Überblick über 321Catalyst, den neuen Corporate Venture Capital Fund Eingetragener Name 321Catalyst LP Adresse San Jose, CA, USA Fondsgröße 60 Millionen US-Dollar Gründungsdatum 6. Mai2025 Laufzeit 10 Jahre Schwerpunktphase Seed und alle weiteren Phasen Schwerpunktregion Global (USA, Europa, Asien usw.) Schwerpunktbranche Alle Branchen, einschließlich Life Healthcare, Mobilität, IKT, Nachhaltigkeit und andere neue Branchen General Partner 321Catalyst Ventures, Inc. Limited Partner 321Indigo Ventures, Inc. (100% ige Tochtergesellschaft von Mitsui Chemicals)

Übersicht über die neue Tochtergesellschaft, die als General Partner fungiert Eingetragener Name 321Catalyst Ventures, Inc. Adresse San Jose, CA, USA Vertreter Shunsuke Fujii (Präsident) Geschäftstätigkeit Verwaltung von Corporate-Venture-Capital-Fonds Gründungsdatum 10. April2025 Eigentümer 100% im Besitz von Mitsui Chemicals America, Inc.

