© Foto: Jonathan Raa - NurPhoto

Nach deutlichen Rabatten auf über 20 Modelle bricht die Aktie des chinesischen E-Autobauers BYD ein. Der Preiskampf versetzt die gesamte Branche in Aufruhr, doch Experten rechnen mit weiterem Absatzwachstum.Die Aktie des chinesischen E-Auto-Riesen BYD steht weiterhin unter Druck. Nach einem Kurseinbruch von über 9 Prozent am Montag verlor das Papier am Dienstag im frühen Handel weitere knapp 3 Prozent. Auslöser der Verluste ist eine aggressive Preissenkung bei zahlreichen Modellen, die die Anleger verunsichert. Am 23. Mai hatte BYD über die Plattform Weibo mitgeteilt, die Preise für 22 Modelle - darunter Elektroautos und Plug-in-Hybride - bis Ende Juni teils deutlich zu senken. Besonders …