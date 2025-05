Meran (ots) -Durch den Klimawandel gibt es in Deutschland und Europa zunehmend Infektionskrankheiten, die durch Mücken übertragen werden. Darüber informierte Frau Professorin Clarissa Prazeres da Costa beim pharmacon, dem Fortbildungskongress der Bundesapothekerkammer. "Infektionskrankheiten, die früher nur in den Tropen auftauchten, können inzwischen auch bei einem Urlaub am Mittelmeer oder sogar in Deutschland übertragen werden. Beispiele sind das Dengue-Fieber, das West-Nil-Virus oder die Leishmaniose. "Bei Fieber nach einer Reise muss man immer auch an diese Erkrankungen denken", sagte da Costa. Die Medizinerin arbeitet am Institut für Medizinische Mikrobiologie, Immunologie und Hygiene und ist Mitbegründerin des Zentrums für Globale Gesundheit an der Technischen Universität München.Mücken können verschiedene Infektionskrankheiten übertragen. Dazu gehören unter anderem Malaria, Dengue, West-Nil-Virus, Gelbfieber, Zika oder Leishmaniose. Die früher als "Tropenkrankheiten" angesehenen Krankheiten Dengue-, West-Nil-Virus- oder Chikungunya-Fieber verbreiten sich durch die Asiatische Tigermücke, die mittlerweile auch in Teilen von Deutschland heimisch geworden ist. Im Mittelmeerraum bekommt die durch Schmetterlingsmücken übertragene kutane Leishmaniose, eine Parasitenerkrankung der Haut, eine immer größere Rolle. Die Leishmaniose ist zwar behandelbar, führt aber immer zur Narbenbildung.Dengue ist die wichtigste mückenübertragene Virusinfektion, die Menschen weltweit betrifft. Pro Jahr erkranken 390 Millionen Menschen. Diese Infektionskrankheit ist vermeidbar, aber noch nicht behandelbar. Gegen Dengue ist ein Impfstoff verfügbar, der derzeit in den meisten Ländern Europas nur Reisenden in Tropengebiete empfohlen wird, die bereits einmal eine Dengue-Virus-Infektion durchgemacht haben.Da Costa riet dazu, auf heimischen Balkonen oder in Gärten offene Wasserstellen zu vermeiden. Denn hier können sich Mücken sehr schnell vermehren. "Wenn sich offenes Wasser nicht vermeiden lässt, sollten Sie zumindest mit einem Tropfen Spülmittel die Wasseroberfläche benetzten. So lässt sich verhindern, dass die Larven der Mücken hier Halt finden." Bei Reisen ist ein guter Mückenschutz unverzichtbar. Da Costa: "Die Apotheken sind eine niedrigschwellige Anlaufstelle für die Impfberatung, die Reise- und Expositionsprophylaxe."Mehr Informationen auf www.abda.dePressekontakt:Benjamin Rohrer, Pressesprecher, 030 40004-131, b.rohrer@abda.deDr. Ursula Sellerberg, Stellv. Pressesprecherin, 030 40004-134,u.sellerberg@abda.deOriginal-Content von: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7002/6042969