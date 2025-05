FRANKFURT (dpa-AFX)



DEUTSCHLAND: - LEICHT IM MINUS - Der Dax dürfte am Dienstag weiter um die 24.000-Punkte-Marke pendeln. Vor einer Woche hatte er diese erstmals überschritten, doch seither tut sich der deutsche Leitindex schwer damit, sich über dieser zu etablieren. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex nun wieder etwas darunter. Zwei Stunden vor dem Xetra-Start lag die Indikation 0,2 Prozent tiefer bei 23.980 Punkten. Den Rücksetzer vom Freitag wegen eines erneuten Zollschocks konnte der Dax am Vortag wieder ausgleichen, nachdem US-Präsident Donald Trump die angekündigten Abgaben auf EU-Einfuhren verschoben hatte. Doch für mehr als einen erneuten Test der 24.000 Punkte scheint die Nachrichtenlage vorerst nicht zu reichen. Etwa 100 Punkte hatten im Montagshoch noch zum Rekord von 24.152 Zählern aus der Vorwoche gefehlt.

USA: - KEIN HANDEL - In den Vereinigten Staaten waren am Montag die Aktienmärkte wegen eines Feiertags geschlossen.

ASIEN: - LEICHT IM MINUS - In Asien liegen die wichtigsten Aktienmärkte am Dienstag im späten Handel leicht im Minus. Die Abschläge halten sich allerdings in Grenzen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gab etwas mehr als eine Stunde vor Handelsende 0,10 Prozent nach. In China und Hongkong waren die Abschläge etwas höher, aber auch nicht viel. So fiel der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandsbörsen zuletzt ein halbes Prozent und der Hongkonger Hang Seng büßte 0,2 Prozent ein.



DAX 24.027,65 1,68%

XDAX 24.007,09 1,69%

EuroSTOXX 50 5.395,33 1,30%

Stoxx50 4.550,34 1,00%



DJIA 41.603,07 -0,61%

S&P 500 5.802,82 -0,67%

NASDAQ 100 20.915,65 -0,93%

°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 130,97 0,18%

°



DEVISEN:





Euro/USD 1,1375 -0,11%

USD/Yen 143,16 0,22%

Euro/Yen 162,84 0,13%

°



BITCOIN:





Bitcoin

(USD, Bitstamp)

Bitcoin 108.749 -0,66%



°



ROHÖL:





Brent 64,46 -0,28 USD WTI 61,16 -0,37 USD °



