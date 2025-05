EQS-Ad-hoc: artnet AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot

artnet AG: SCUR-Alpha 1849 GmbH (künftig: Leonardo Art Holdings GmbH) kündigt Übernahme- und Delistingangebot auf Grundlage einer mit artnet abgeschlossenen Investment- und Delistingvereinbarung an



27.05.2025 / 07:59 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Schlagwort(e): Übernahmeangebot; Delisting Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 SCUR-Alpha 1849 GmbH (künftig: Leonardo Art Holdings GmbH) kündigt Übernahme- und Delistingangebot auf Grundlage einer mit artnet abgeschlossenen Investment- und Delistingvereinbarung an New York/Berlin, 27. Mai 2025 - Die SCUR-Alpha 1849 GmbH (künftig: Leonardo Art Holdings GmbH) ("Bieterin"), eine von Beowolff Capital Management Ltd., London ("Beowolff Capital"), beratene Investmentgesellschaft, hat heute ihre Entscheidung zur Abgabe eines freiwilligen öffentlichen Übernahme- und Delistingangebots an die Aktionäre der artnet AG ("Gesellschaft") zum Erwerb aller auf den Namen lautenden Stückaktien der artnet ISIN: DE000A1K0375) ("artnet-Aktien") (nach den Vorschriften des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes sowie § 39 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 Börsengesetz veröffentlicht ("Angebot"). Beowolff Capital ist eine private Kapitalanlagegesellschaft mit dem Chief Executive Officer Andrew E. Wolff und dem Chief Investment Officer Jan Petzel. Die Bieterin beabsichtigt, den Aktionären der Gesellschaft eine Geldgegenleistung in Höhe von EUR 11,25 je artnet-Aktie anzubieten. In Übereinstimmung mit § 39 Abs. 3 Satz 1 Börsengesetz wird das Angebot keinen Vollzugsbedingungen unterliegen. Die endgültigen Bestimmungen des Angebots sind der Angebotsunterlage zu entnehmen, deren Veröffentlichung unter dem Vorbehalt der Gestattung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) steht. Im Zusammenhang mit der Ankündigung des Angebots haben die Gesellschaft und die Bieterin heute eine Investment- und Delistingvereinbarung geschlossen. In dieser haben die Bieterin und die Gesellschaft vereinbart, dass die Gesellschaft, vorbehaltlich üblicher Bedingungen und Vorbehalte, (i) das Angebot unterstützen wird, (ii) den Widerruf der Zulassung der artnet-Aktien zum Handel am regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse mit Wirkung zum Ende der weiteren Annahmefrist des Angebots beantragen wird und (iii) alle wirtschaftlich sinnvollen Schritte und Maßnahmen ergreifen wird, um die Einbeziehung der artnet-Aktien in den Handel im Freiverkehr zu beenden. Zudem hat die Bieterin heute mit verschiedenen Aktionären der Gesellschaft (i) unwiderrufliche Andienungsvereinbarungen, wonach sich diese Aktionäre verpflichtet haben, das Angebot für ihre artnet-Aktien anzunehmen, und (ii) Aktienkaufverträge über den Erwerb von artnet-Aktien durch die Bieterin zu einem dem Angebotspreis entsprechenden Preis abgeschlossen, einschließlich über 18,6 % aller artnet-Aktien, die von Andrew E. Wolff, einer mit der Bieterin gemeinsam handelnden Person, gehalten werden. Die Andienungsvereinbarungen und Aktienkaufverträge beziehen sich zusammen auf artnet-Aktien, die insgesamt rund 65 % des Grundkapitals und der Stimmrechte der Gesellschaft entsprechen. Entsprechend ihrer gesetzlichen Verpflichtungen werden Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft nach Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die Bieterin eine begründete Stellungnahme zu dem Angebot abgeben und veröffentlichen. Kontakt: artnet AG - Investor Relations - Sophie Neuendorf (Vice President) sneuendorf@artnet.com





Kontakt:

Moritz Bauer

SENIOR DIRECTOR, INVESTOR RELATIONS



Ende der Insiderinformation



27.05.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com