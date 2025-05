EQS-WpÜG: Scur-Alpha 1849 GmbH (in future: Leonardo Art Holdings GmbH) / Übernahmeangebot

Übernahmeangebot / Zielgesellschaft: artnet AG; Bieter: Scur-Alpha 1849 GmbH (in future: Leonardo Art Holdings GmbH)



27.05.2025 / 07:56 CET/CEST

Veröffentlichung einer WpÜG-Mitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Bieter verantwortlich.





Veröffentlichung der Entscheidung

zur Abgabe eines freiwilligen öffentlichen Übernahme- und Delistingangebots

gemäß § 10 Abs. 1 und Abs. 3 in Verbindung mit § 29 Abs. 1, § 34

Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG) und § 39 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 Börsengesetz (BörsG) Bieterin: SCUR-Alpha 1849 GmbH (zukünftig: Leonardo Art Holdings GmbH) c/o SCUR24 Holding GmbH Schwanthalerstraße 73

80336 München

Deutschland eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München, Deutschland, unter HRB 301582 Zielgesellschaft: artnet AG Niebuhrstraße 78

10629 Berlin

Deutschland eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter HRB 98006 B ISIN DE000A1K0375 / WKN A1K037 Am 27. Mai 2025 hat die SCUR-Alpha 1849 GmbH (zukünftig: Leonardo Art Holdings GmbH) ("Bieterin"), eine Investmentgesellschaft, die von Beowolff Capital Management Ltd. beraten wird, entschieden, den Aktionären der artnet AG ("artnet") anzubieten, im Wege eines freiwilligen öffentlichen Übernahme- und Delistingangebots sämtliche nennwertlose auf den Namen lautende Stückaktien von artnet (ISIN DE000A1K0375) mit einem rechnerischen anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft von EUR 1,00 je Aktie in artnet ("artnet Aktie") zu erwerben ("Angebot"). Die Bieterin beabsichtigt, eine Geldzahlung in Höhe von EUR 11,25 pro artnet Aktie anzubieten. Gemäß § 39 Abs. 3 Satz 1 BörsG wird das Angebot unter keinen Bedingungen stehen. Am heutigen Tag hat die Bieterin mit verschiedenen Aktionären von artnet (i) unwiderrufliche Andienungsvereinbarungen, wonach sich diese Aktionäre verpflichtet haben, das Angebot für ihre artnet Aktien anzunehmen, und (ii) Aktienkaufverträge über den Erwerb von artnet Aktien durch die Bieterin zum Angebotspreis abgeschlossen, einschließlich in Bezug auf 18.6 % aller artnet Aktien, die von Andrew E. Wolff, einer mit der Bieterin gemeinsam handelnden Person, gehalten werden. Die Andienungsvereinbarungen und Aktienkaufverträge beziehen sich zusammen insgesamt auf ca. 65 % aller Stimmrechte und des Grundkapitals von artnet und stellen "Instrumente" im Sinne des § 38 Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) dar. Einige artnet Aktionäre haben sich darüber hinaus verpflichtet, einen bestimmten Teil ihrer Erlöse aus dem Angebot in die Beteiligungsstruktur der Bieterin gegen Ausgabe von Aktien zu reinvestieren, wobei der Bezugswert (berechnet pro artnet Aktie, die von der Bieterin nach Vollzug des Angebots gehalten wird) den Angebotspreis im Rahmen des Angebots nicht übersteigen wird. Im Zusammenhang mit dem Angebot hat die Bieterin am heutigen Tag eine Investitions- und Delistingvereinbarung mit artnet abgeschlossen, die die wesentlichen Regelungen des Angebots sowie die gemeinsamen Absichten und Absprachen im Hinblick auf die zukünftige Zusammenarbeit niederlegt. Die Bieterin und artnet haben sich darauf verständigt, dass artnet das Angebot, vorbehaltlich üblicher Bedingungen und Vorbehalte, unterstützen und den Widerruf der Zulassung der artnet Aktien zum Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse mit Wirkung zum Ende der weiteren Annahmefrist des Angebots beantragen wird. Zudem wird artnet nach Einreichung des Delistingantrags alle wirtschaftlich sinnvollen Schritte und Maßnahmen ergreifen, um die Einbeziehung der artnet Aktien in den Handel im Freiverkehr anderer Börsen zu beenden. Die Angebotsunterlage für das Angebot (in deutscher Sprache und einer unverbindlichen englischen Übersetzung) und weitere im Zusammenhang mit dem Angebot stehende Informationen werden im Internet unter www.leonardo-offer.com veröffentlicht. Wichtiger Hinweis Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien von artnet dar. Das Angebot selbst sowie dessen Bestimmungen und weitere das Angebot betreffende Regelungen werden erst nach Gestattung der Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in der Angebotsunterlage mitgeteilt. Investoren und Inhaber von Aktien von artnet wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Angebot stehenden Unterlagen sorgfältig zu lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden. Das Angebot wird ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und bestimmter anwendbarer Bestimmungen der Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten von Amerika unterliegen. Jeder Vertrag, der durch die Annahme des Angebots zustande kommt, unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und ist in Übereinstimmung mit diesem Recht auszulegen. München, 27 Mai 2025 SCUR-Alpha 1849 GmbH (zukünftig: Leonardo Art Holdings GmbH)



Ende der WpÜG-Mitteilung



27.05.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com