ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Salesforce von 320 auf 300 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Eine Veranstaltung des Softwarekonzerns in New York habe gezeigt, dass die Einführung des wachstumsträchtigen KI-Assistenten AgentForce noch im Anfangsstadium sei, schrieb Karl Keirstead in einem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Mit Blick auf das berichtete Interesse am Branchenkollegen Informatica betonte er, dieser könnte die für AgentForce nötigen Daten in das richtige Format bringen./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2025 / 16:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US79466L3024

© 2025 dpa-AFX-Analyser