Studie: Zwei von drei Bewerbungen mit Hilfe von KI erstellt - Recruiter*innen fehlt Individualität 80 % der Recruiter*innen bewerten eingehende Bewerbungen als höchstens mittelmäßig

Bewerbungen erfolgen häufig "auf gut Glück": Fähigkeiten und Berufserfahrung passen oft nicht zum Job

Fast zwei Drittel (61 %) nutzen KI bei Jobsuche und Bewerbung, schöpfen Potenzial aber nicht voll aus DÜSSELDORF, 27. Mai 2025 - Bewerbungen scheitern, weil sich Jobsuchende oft auf Verdacht bewerben und ihre Unterlagen zu wenig mit den Anforderungen der Arbeitgeber abgleichen. Das ist das Ergebnis einer neuen Stepstone Studie, für die 3.500 Beschäftigte und 700 Personalverantwortliche befragt wurden.



Künstliche Intelligenz verspricht zwar Abhilfe - ihr Potenzial wird aber noch nicht voll ausgeschöpft. "KI kann ein echter Gamechanger sein. Jobsuchende können schnell wie nie hochqualitative und individuelle Bewerbungsunterlagen erstellen. Die Technologie gibt Orientierung beim Jobwechsel, hilft bei der Recherche, bei der Selbsteinschätzung und vielem mehr", sagt Dr. Tobias Zimmermann, Arbeitsmarkexperte bei The Stepstone Group. "Doch wenn Bewerbende KI nicht richtig einsetzen, hilft die Technologie wenig. Wer massenhaft schlecht optimierte Bewerbungen verschickt, wird auch massenhaft Absagen erhalten und verpasst die Chance auf potenziell spannende Jobs."



Bewerbungen oft erfolglos wegen fehlender Kompetenzen

Vier von fünf Recruiter*innen (80 Prozent) bewerten die eingehenden Bewerbungen mit mittlerer oder geringer Qualität. Am häufigsten werden Bewerbungen im ersten Schritt aussortiert, weil für die Stelle relevante Fähigkeiten fehlen (60 Prozent) oder es an spezifischer Berufserfahrung mangelt (42 Prozent). Kandidat*innen bewerben sich also häufig ins Blaue: Zwei Drittel der Bewerbenden (63 Prozent) gehen davon aus, dass die Anforderungen in Stellenanzeigen flexibel zu interpretieren seien und 42 Prozent geben an, sich einfach schon einmal "auf gut Glück" beworben zu haben.



"Recruiter*innen erhalten oftmals sehr viele Bewerbungen - mit sehr unterschiedlichem Niveau. Bewerber*innen sollten auf Qualität statt auf Quantität setzen und darauf achten, überzeugend zu begründen, warum ihre Fähigkeiten zum jeweiligen Job passen", sagt Zimmermann. "Das Stichwort heißt Matching, bei dem vor allem KI bei der Recherche nach dem richtigen Job zum Einsatz kommt: Mit Tools wie dem Stepstone Lebenslauf-Match sehen Kandidat*innen, ob ihr Lebenslauf zur Jobanzeige passt."



Potenzial von KI bei Bewerbungen noch nicht optimal ausgeschöpft

Stimmen gesuchte Fähigkeiten und Berufserfahrung mit dem Anforderungsprofil des Unternehmens überein, steht einer Bewerbung nichts mehr im Wege. Künstliche Intelligenz hilft hier, Bewerbungen zu verbessern und auf Schlüsselbegriffe und geforderte Kompetenzen in der Stellenanzeige einzugehen. Ein Großteil der Bewerbenden nutzt sie bereits: Rund zwei Drittel der Befragten setzen KI ein, um Dokumente wie das Anschreiben für die jeweilige Ausschreibung zu optimieren (61 Prozent).



Drei von vier Recruiter*innen (74 Prozent) loben das professionellere Erscheinungsbild der Unterlagen durch den Einsatz von KI. Doch gleichzeitig geben 69 Prozent der Recruiter*innen an, dass Bewerbungsunterlagen in Zeiten von KI weniger individuell auf die ausgeschriebenen Stellen angepasst sind. Drei von vier empfinden Bewerbungen als weniger authentisch (73 Prozent) - zu oft wirken Qualifikationen übertrieben dargestellt (75 Prozent).

"KI ist ein mächtiges Werkzeug - aber perfekt ist nicht immer authentisch", sagt Tobias Zimmermann. "Entscheidend ist, KI für die Recherche und zur Optimierung der Unterlagen einzusetzen. KI-generierte Formulierungen müssen hinterfragt und kritisch geprüft werden. Das gilt für Anschreiben, aber auch für die Darstellung von Fähigkeiten und Qualifikationen. Personalverantwortliche erwarten mehr als nur gut formatierte Unterlagen. Authentizität, relevante Erfahrungen und eine klare Motivation bleiben entscheidend - gerade im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz."



Über die Studie

Wie bewerten deutsche Recruiter*innen die Qualität von Bewerbungen, aus welchen Gründen scheiden Kandidat*innen aus dem Bewerbungsprozess aus und welche Rolle spielt die Nutzung von KI für die Bewerbungsqualität? Welche Hürden stehen Jobsuchenden während des Bewerbungsprozesses im Weg? Im Rahmen der Application Quality Studie von Stepstone wurden zwischen dem 20. März bis 9. April 2025 704 Recruiter*innen befragt, die in ihren Unternehmen für die Einstellung neuer Mitarbeitender verantwortlich sind. Ergänzend dazu wurden zwischen dem 20. März und 30. März 2025 3.495 Kandidat*innen befragt. Die Ergebnisse der Kandidat*innen sind repräsentativ für die deutsche Erwerbsbevölkerung nach Alter, Geschlecht und Bildung.



Über The Stepstone Group

The Stepstone Group ist eine weltweit führende digitale Recruiting-Plattform, die Unternehmen mit passenden Talenten zusammenbringt und Menschen hilft, den richtigen Job zu finden. Mit Hilfe KI-unterstützter Job-Marktplätze und programmatischer Marketing-Lösungen erreichen jedes Jahr rund 140 Millionen Bewerbungen mehr als 130.000 Arbeitgeber. Im Geschäftsjahr 2024 erwirtschaftete The Stepstone Group einen Umsatz von mehr als 900 Millionen Euro. Das Unternehmen ist in mehr als 30 Ländern aktiv - darunter mit Stepstone in Deutschland, mit Appcast in den USA und mit Totaljobs in Großbritannien. The Stepstone Group mit Hauptsitz in Düsseldorf beschäftigt weltweit mehr als 3.000 Menschen. Mehr Informationen unter: www.thestepstonegroup.com/deutsch



