Nutley, N.J. (ots/PRNewswire) -Modern Meadow wird ausstellen und über die Zukunft des Bio-Designs für luxuriöse transformative Materialien der nächsten Generation berichtenModern Meadow, ein führendes Unternehmen im Bereich Bio-Design, gab bekannt, dass es auf dem Global Fashion Summit, der führenden internationalen Veranstaltung für Nachhaltigkeit in der Mode, sein Material der nächsten Generation vorstellen wird, das jetzt unter dem Namen INNOVERA bekannt ist. INNOVERA, früher bekannt als BIO-VERA®, wird in Zukunft das wichtigste Materialprodukt von Modern Meadow sein und steht im Einklang mit der Ausrichtung des Unternehmens, die beste nachhaltige Lederalternative auf dem Markt anzubieten. Während des Gipfeltreffens vom 3. bis 5. Juni in Kopenhagen wird Modern Meadow INNOVERA ausstellen und sein CEO, David Williamson, PhD, wird an einer Podiumsdiskussion zum Thema "Bio-Design Futures" teilnehmen."Innovationen, die sich auf Bioengineering, von der Natur inspirierte Proteine und kommerzielle Lösungen konzentrieren, sind für die Zukunft der Nachhaltigkeit in der Mode unerlässlich", so Dr. Williamson. "Indem wir unsere Ressourcen INNOVERA widmen, positionieren wir Modern Meadow, um einen nachhaltigen Wandel voranzutreiben und die fortschrittlichste Lederalternative zu liefern. Dieser einzigartige Fokus ermöglicht es uns, die kommerzielle Produktion effizienter zu gestalten, Industriepartnerschaften zu vertiefen und sicherzustellen, dass Designer und Marken Zugang zu einem luxuriösen, hochleistungsfähigen Material haben, das schön und besser für den Planeten ist."INNOVERA wird aus pflanzlichen Proteinen, Biopolymeren und recyceltem Kautschuk hergestellt und besteht zu mehr als 80 % aus erneuerbarem Kohlenstoff. INNOVERA ist völlig tierversuchsfrei und ahmt das Aussehen und die Haptik von Kollagen nach, das in Leder vorkommt. Es ist leicht, doppelt so stark wie herkömmliches Leder und in verschiedenen Farben, Haptiken und Verarbeitungen erhältlich. Es erfordert keine besonderen Konservierungs- oder Lagerungsbedingungen, was die Komplexität und die Kosten reduziert, und lässt sich an jeden Standardherstellungsprozess anpassen. Die kommerziellen Produktionskapazitäten von Modern Meadow machen INNOVERA für Kunden leicht verfügbar und vereinfachen die Lieferkette in den Bereichen Mode, Schuhe, Automobil und Innenausstattung.Die Podiumsdiskussion von Dr. Williamson wird von Jasmin Malik Chua, Redakteurin für Beschaffung und Arbeit beim Sourcing Journal, moderiert und umfasst Frank Fiedler, CEO von Heller-Leder und Helcor-Leder-Tec, sowie Rasmus Nordqvist, Mitglied des Europäischen Parlaments. Die Vielfalt des Gremiums - vom Bio-Design über die Gerberei bis hin zur Politik - unterstreicht die Bedeutung der Zusammenarbeit innerhalb des globalen Leder-Ökosystems. Die Teilnehmer werden über die Notwendigkeit diskutieren, die Abhängigkeit von petrochemischen Rohstoffen für die Mode zu verringern, sich auf nachhaltige Alternativen zu konzentrieren, wie Materialien mit erneuerbarem Kohlenstoffgehalt Luxuslandschaften verändern und wie die einzigartigen Eigenschaften von Pflanzen für die Kreativität nutzbar gemacht werden können. Die Diskussion findet am 5. Juni von 12:15-12:50 Uhr auf der Bühne des Konzertsaals statt.Dr. Williamson fügte hinzu: "Ich lade die Teilnehmer des Gipfels ein, zu erleben, wie INNOVERA mit Gerbereien und Marken eine Harmonie zwischen Innovation und Tradition schafft."Wenn Sie mehr erfahren möchten, besuchen Sie Modern Meadow auf dem Summit am Stand 08 des Innovation Forum.Über Modern Meadow & INNOVERA INNOVERA ist ein neuartiges Material, das aus pflanzlichen Proteinen, Biopolymeren und recyceltem Kautschuk hergestellt wird und zu mehr als 80 % aus erneuerbarem Kohlenstoff besteht. INNOVERA ist völlig tierleidfrei und wurde so entwickelt, dass es das Aussehen und die Haptik des in Leder enthaltenen Kollagens nachahmt. INNOVERA wurde von der Bio-Design-Firma Modern Meadow (Nutley, New Jersey, USA) entwickelt und definiert die Möglichkeiten in den Bereichen Automobil, Schuhe, Möbel und Modeaccessoires neu, indem es Hochleistungsprodukte mit geringeren Umweltauswirkungen schafft. Vielseitig, funktional, sofort skalierbar und an jeden Prozess anpassbar, fließt INNOVERA nahtlos in die Kreativität ein: ein Material, das perfekt mit dem Erbe der Gerbereien und Marken harmoniert, ohne Kompromisse bei Qualität und Leistung einzugehen. Für weitere Informationen besuchen Sie innovera-world.com oder folgen Sie dem Unternehmen auf Instagram und LinkedIn.Modern Meadow Medienkontakt Jordan Vines+1 (540) 629-3137jvines@spectrumscience.comBIO-VERA ist eine eingetragene Marke von Modern Meadow, Inc.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2011096/5334988/MODERN_MEADOW_LOGO_BLACK_PNG_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/modern-meadow-stellt-auf-dem-global-fashion-summit-die-neue-marke-innovera-leather-alternative-vor-302465281.htmlOriginal-Content von: Modern Meadow, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176901/6042998