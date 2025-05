Der Dax startete mit einem kleinen Kursfeuerwerk am gestrigen Montag (26. Mai) in die neue Handelswoche. Der Zollkonflikt zwischen den USA und der EU beruhigte sich, nachdem Trump den Verhandlungen nunmehr bis zum 09. Juli Zeit geben wird. Ursprünglich sollte die Zollkeule bereits Anfang Juni niedersausen. Nun gibt es also etwas mehr Zeit. Die Aktienmärkte atmeten auf. Der Dax erholte sich nach dem Freitagsdebakel und nahm erneut die 24.000 ...

