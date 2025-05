Die neuen No-Code-Funktionen "Branching" und "Custom Views" ermöglichen es Marken, interaktive und personalisierte Kundenerlebnisse zu gestalten, die sich in Echtzeit an das Verhalten der Nutzer anpassen für höhere Conversion Rates und bessere Datengrundlagen.

In Zeiten begrenzter Aufmerksamkeit und hoher Erwartungen an nahtlose Interaktionen stellt das Cross-Channel-Customer-Experience-Unternehmen Airship zwei neue Funktionen für seine Experience Platform vor: Branching und Custom Views. Damit können Marketing-, Produkt- und Groth-Teams individuelle Erlebnisse schaffen, die über standardisierte Lösungen hinausgehen ohne bestehende Inhalte jedes Mal neu entwickeln zu müssen. Denn statische, isolierte Nutzererlebnisse zählen nach wie vor zu den Hauptgründen für Absprünge und entgangene Conversions.

Dank Airship Custom Views können verlassene Warenkörbe nahtlos wieder eingeblendet werden vollständig funktional und ohne Entwicklungsaufwand. So wird der Kaufabschluss deutlich erleichtert.

Mit der neuen Branching-Funktion von Airship können Marketingteams reaktionsfähige Erlebnisse für Apps und Websites gestalten, die sich in Echtzeit an das Verhalten einzelner Nutzer anpassen etwa beim Onboarding, durch das irrelevante Schritte automatisch übersprungen werden, bei Umfragen, die sich an vorherige Antworten anpassen, oder bei Kampagnen, die sofort auf geäußerte Interessen reagieren. Und das ganz ohne Code oder Entwicklungsaufwand für smartere Inhalte, bessere Daten und höhere Conversion Rates.

Ergänzend dazu ermöglicht es die neue Funktion Custom Views bestehende leistungsstarke App- und Website-Elemente direkt in kanalübergreifende Erlebnisse zu integrieren. Dazu zählen beispielsweise interaktive Karten, Warenkörbe, Favoritenlisten, Buchungsstrecken, Loyalty-Dashboards oder native Ads. So lassen sich hochwertige, funktionale Inhalte wiederverwenden, ohne sie neu entwickeln zu müssen. Das spart Ressourcen, erhöht die Konsistenz und beschleunigt die Umsetzung personalisierter, reichhaltiger Customer Experiences über alle digitalen Touchpoints hinweg.

"Zu lange mussten sich Marketing- und Produktteams zwischen Personalisierung und Skalierbarkeit entscheiden oft zulasten der einen oder der anderen, begleitet von langen Entwicklungszyklen", sagt Mike Herrick, CTO von Airship. "Mit Branching und Custom Views geben wir ihnen die Freiheit, sich von diesen Einschränkungen zu lösen und hochgradig adaptive Erlebnisse zu gestalten, die wirklich auf individuelle Nutzer eingehen effizient, wirkungsvoll und messbar. Unser Ziel ist es, Marken in die Lage zu versetzen, Kundenerwartungen nicht nur zu erfüllen, sondern konsequent zu übertreffen und aus jeder Interaktion maximalen Mehrwert zu schöpfen."

Wie alle No-Code-Lösungen von Airship basieren auch Branching und Custom Views auf einem intuitiven visuellen Editor. Sie nutzen die KI-gestützte Automatisierung, Segmentierung und Experimentierfunktionen der Plattform, um Marketingteams die Umsetzung hochgradig personalisierter 1:1-Erlebnisse zu ermöglichen mit einer Präzision, die in der Regel nur mit großem technischen Aufwand zu erreichen wäre. Technische Teams werden so entlastet und können sich auf strategisch wichtigere Innovationen konzentrieren. Gemeinsam versetzen Branching und Custom Views Marken in die Lage, schnell und effizient kontextuell relevante Erlebnisse bereitzustellen interaktiv, personalisiert und kanalübergreifend. Ein echter Fortschritt für Marketing-, Produkt- und Business-Teams, um End-to-End Customer Journeys zu orchestrieren, jede Interaktion gezielt zu nutzen und so Kundenbindung, Wachstum und Lifetime Value nachhaltig zu steigern.

Über Airship

Airship genießt das Vertrauen weltweit führender Marken wie Alaska Airlines, BBC und The Home Depot, um Umsatzwachstum und Kundenbindung durch außergewöhnliche Cross-Channel-Kundenerlebnisse zu fördern. Heute stehen Marken vor der Herausforderung, nahtlose, einheitliche Kundenerlebnisse über eine fragmentierte Vielfalt von Kanälen und Geräten hinweg zu liefern Apps, Websites, E-Mail, SMS, Wallets und mehr.

Die No-Code, KI-gestützte Plattform von Airship wurde für nicht-technische, wachstumsorientierte Teams entwickelt und erleichtert das Erstellen, Testen und Orchestrieren hyperpersonalisierter Erlebnisse über alle Kanäle hinweg. Mit der Möglichkeit, Kundendaten einfach anzureichern und schnell Wachstumsexperimente zu starten, ermöglicht Airship Marken, konsistente, sinnvolle Interaktionen zu liefern, die die Konversion beschleunigen und tiefere Kundenbeziehungen fördern was Wachstum und Loyalität beschleunigt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.airship.com.

